Az Bulutlu 13.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 15.05.2025 09:36

Kremlin: Putin, İstanbul müzakereleri öncesinde Rus yetkililerle toplantı yaptı

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in İstanbul müzakereleri öncesi, görüşmelere katılacak Rus heyeti ve bazı yetkililerle dün akşam toplantı yaptığını bildirdi.

Kremlin: Putin, İstanbul müzakereleri öncesinde Rus yetkililerle toplantı yaptı
[Fotograf: Reuters]

Peskov, başkent Moskova’da gazetecilere yaptığı açıklamada, Putin’in dün akşam Rus yetkililerle toplantı yaptığını söyledi.

İstanbul müzakerelerine yönelik toplantıda Rus heyetinin hazır bulunduğuna işaret eden Peskov, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya Savunma Bakanı Andrey Belousov, Rusya Güvenlik Konseyi Genel Sekreteri Sergey Şoygu, Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov, Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) Direktörü Aleksandr Bortnikov ve Rusya Ulusal Muhafızları Komutanı Viktor Zolotov’un da toplantıya katıldığını ifade etti.

Rus heyeti dün gece açıklandı

Putin, Türkiye'nin ev sahipliğinde bugün İstanbul'da Ukrayna ile yapılacak müzakerelerde Rusya'yı temsil edecek isimleri onaylamıştı.

Buna göre, Rus heyetine Putin'in Müşaviri Vladimir Medinskiy başkanlık edecek.

Heyette, Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Galuzin, Genelkurmay Başkanlığı Ana Müdürlüğü Başkanı İgor Kostyukov ve Savunma Bakan Yardımcısı Aleksandr Fomin yer alacak.

Heyetteki uzmanlar listesinde ise Rusya Genelkurmay Başkanlığı Bilgi Dairesi Başkan Yardımcısı Aleksandr Zorin ve Devlet Başkanlığı İnsani Devlet Politikası Dairesi Başkan Yardımcısı Yevgeniya Podobreyevskaya'nın yanı sıra Dışişleri Bakanlığı Bağımsız Devletler Topluluğu İkinci Dairesi Müdürü Aleksandr Polişçyuk ile Savunma Bakanlığı Uluslararası Askeri İşbirliği Ana Müdürlüğü Başkan Yardımcısı Vladimir Şevtsov bulunuyor.

Medinskiy, 2022'deki görüşmelerde de Rus heyetine başkanlık yapmıştı.

ETİKETLER
Vladimir Putin Kremlin
Sıradaki Haber
NATO Genel Sekreteri Rutte: Türkiye barış için büyük bir rol oynuyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
10:29
Emine Erdoğan: Aileye sahip çıkmak, ortak geleceğimize sahip çıkmaktır
10:26
Bakan Fidan: İstanbul'da görüşmeler, umarım yeni bir sayfa açmamıza yol açacaktır
10:09
Türkiye'ye gelen uluslararası doğrudan yatırımlar 3 milyar dolar seviyesine ulaştı
10:06
KKKA hastalığı şüphesiyle tedavi gören kadın öldü
10:02
Borsa güne yükselişle başladı
09:51
Bakan Fidan: NATO toplantısına ev sahipliği yapmaktan büyük bir ayrıcalık duyuyoruz
Gençlik ve Spor Bakanı Bak ile beraberindeki heyet, Anıtkabir'i ziyaret etti
Gençlik ve Spor Bakanı Bak ile beraberindeki heyet, Anıtkabir'i ziyaret etti
FOTO FOKUS
İETT otobüsünde yangın
İETT otobüsünde yangın
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ