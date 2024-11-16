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Dünya
AA 16.11.2024 17:01

Katil İsrail'in Gazze'ye düzenlediği hava saldırısında 2'si çocuk 13 Filistinli hayatını kaybetti

İsrail'in Gazze Şeridi'nde yerinden edilmiş kişilerin sığındığı bir çadır ile bazı noktaları bombalaması sonucu 2'si çocuk 13 Filistinli öldü, birkaç kişi yaralandı.

Katil İsrail'in Gazze'ye düzenlediği hava saldırısında 2'si çocuk 13 Filistinli hayatını kaybetti
[Fotograf: AP]

Sivil Savunma Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde bir grup Filistinliyi hedef alması sonucu ilk belirlemelere göre 5 Filistinlinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Açıklamada, İsrail ordusunun, Gazze'nin güneyindeki Mevasi bölgesinde yerlerinden edilmiş kişilerin kaldığı bir çadırı hedef alması sonucu ilk belirlemelere göre bir çocuğun öldüğü, birkaç kişinin de yaralandığı bilgisine yer verildi.

Sağlık ekiplerinin, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinin doğusunda yer alan Hırbet el-Ades bölgesinde İsrail saldırılarının ardından 2 Filistinlinin naaşına ulaştığı ifade edilen açıklamada, Gazze kentindeki Şucaiyye Mahallesi'ne düzenlenen saldırıda ise 3 kişinin daha naaşına ulaşıldığı aktarıldı.

Açıklamada, Gazze kentinin güneyindeki es-Sabra kentinde İsrail ordusunun bir grup Filistinliyi hedef alması sonucu ise 1 kişinin öldüğü, bazılarının da yaralandığı ifade edilerek, Mevasi bölgesinde daha önce saldırıda yaralanan bir kız çocuğunun da hayatını kaybettiği kaydedildi.

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