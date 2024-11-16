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Dünya
AA 16.11.2024 14:18

İşgalci İsrail askerleri işgal altındaki Batı Şeria'da 12 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerine düzenlediği baskınlarda aralarında serbest bırakılmış tutukluların da olduğu en az 12 Filistinliyi gözaltına aldı.

İşgalci İsrail askerleri işgal altındaki Batı Şeria'da 12 Filistinliyi gözaltına aldı
[Fotograf: AA]

Filistin Esirler Cemiyetinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun, Batı Şeria'da dün ve bugün El-Halil, Nablus, Selfit, Kalkilya ve Cenin'e baskınlar düzenlediği kaydedildi.

İsrail askerlerinin bu baskınlarda aralarında eski tutuklu kardeşlerin de olduğu 12 Filistinliyi gözaltına aldığı bildirildi.

Baskınlar sırasında Filistinlilerin evlerinin tahrip edildiği, alıkonulan kişilerin ve ailelerinin darp ve tehdide maruz kaldığı aktarıldı.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim 2023'ten bu yana gözaltına alınan Filistinlilerin sayısının 11 bin 700'ü geçtiği kaydedildi.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 167’si çocuk 783 Filistinli hayatını kaybetti.

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