Katil İsrail'in Gazze'de hedef aldığı okulda yaralanan çocuk kısmi felç geçirdi

Mese'nin babası Yusuf el-Avadiyye, İsrail saldırısında yaşadıklarını Gazze kentindeki Şifa Hastanesi'nde anlattı.

Avadiyye, Gazze'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya'dan olduklarını belirterek, yerinden edilerek bölgedeki Halife Okulu'na sığındıklarını söyledi.

İsrail saldırısına ilişkin Avadiyye, "Sabah saat 6 civarında üzerimize rastgele ateş açmaya başladılar. Aslında bu alışık olduğumuz bir durum. Mese dahil 3 çocuğum var. Çocuklarımı uzaklaştırmak istedim." diye konuştu.

Avadiyye, "Kaldığımız odada bir delik vardı ve ben orayı metal levhayla kapatmıştım. İlk olarak Mese'yi kucağıma aldım, onu güvenli bir yere götürmek için hareket ettirdiğimde bir an ellerime baktım ve her yerin kan içinde olduğunu gördüm." ifadesini kullandı.

Şok geçirdiğini söyleyen Avadiyye, bağırarak yardım istediğini ve ardından küçük kızının hastaneye nakledildiğini anlattı.

Avadiyye, "Mese hemen acil servise alındı. Çünkü kafasından isabet almıştı. Ardından onu yoğun bakıma aldılar. Yaklaşık üç gün yoğun bakımda kaldı. İkinci gün bir ameliyat geçirdi; kafasındaki mermiyi çıkardılar, yarayı temizlediler. İki gün sonra çok şükür yoğun bakımdan çıktı ve Şifa Hastanesi’nde bir odaya alındı." diye konuştu.

Filistinli baba, kızının durumuna ilişkin, "Şu an vücudunun sağ tarafında, eli ve ayağı felçli durumda. Ayrıca çenesinde de sorun yaşıyor. Hareket etmekte zorlanıyor. Şu an bu uzuvlarını hiç hareket ettiremiyor ama inşallah zamanla ve fizik tedaviyle daha iyi olacak." dedi.

"Savaş her geçen gün öncesinden daha acı hale geliyor"

Avadiyye, İsrail'in son 7 aydır Gazze'nin kuzeyinde "bambaşka bir vahşet uyguladığına" vurgu yaparak, "Savaş her geçen gün öncesinden daha acı hale geliyor. İlk günden bu yana kuzeyden hiç ayrılmadım, durum hiç bu kadar korkunç olmamıştı. Eskiden bombalamalar olsa da 'burası güvenli' dediğimizde gerçekten güvenli hissederdik. Ama şimdi tüm sınırları aştılar, artık hiçbir yer güvenli değil." ifadelerini kullandı.

İsrail'in Birleşmiş Milletler (BM) tesislerini de hedef aldığına dikkati çeken Avadiyye, "BM okullarına, UNICEF’e bağlı yerlere, sığındığımız her yere saldırıyorlar. Etrafımızdaki her şeyi bırakıp doğrudan üzerimize ateş açıyorlar. Ne herhangi bir devleti, ne Arap ülkelerini, ne bir kurumu, ne de yabancı bir gücü dikkate alıyorlar." dedi.

"Hedefte çocuklar var"

"Asıl sorun şu ki, hedefte çocuklar var." diyen Avadiyye, İsrail saldırılarının en büyük kurbanlarının Filistinli çocuklar olduğuna dikkati çekti.

Avadiyye, "Bu çocukların günahı ne? Bedeli onlar ödüyor. Biz kendi halimizde insanlarız, etrafımızda olup bitenlerle bir ilgimiz yok. Tek istediğimiz onurlu ve huzurlu bir yaşam. Her sabah çocuklarım bu savaştan sağ kurtulsun diye dua ediyorum. İnsan huzurdan, istikrardan ve evinde yaşamaktan başka ne ister ki? Üç dört yıldır çadırlardan okullara, sokaklara savrulup duruyoruz." şeklinde konuştu.

Yaralanan kızının İsrail saldırıları başladığında 2 yaşında olduğunu hatırlatan Avadiyye, "Hayatımız savaşın içinde geçiyor. Artık içimizde bu savaşın biteceğine dair en ufak bir umut kırıntısı bile kalmadı." değerlendirmesinde bulundu.

Avadiyye, Mese'nin her şeyin farkında olduğuna vurgu yaparak, "Kızım çok sinirli, sürekli bir öfke hali içinde. Elini ve ayağını hareket ettirememeyi kabullenemiyor." dedi.

Kızının kafasına isabet eden kurşunu gösteren Avadiyye, "Doktorlar kızımın kafasından bunu çıkardıklarını söyledi. Kızımın yaşaması tam bir mucize. Allah'ın bize bir lütfudur. Ben ilk başta küçük bir şarapnel parçası sandım. Ama doktor mermiyi gösterince 'Şükret, niyetin temizmiş ki kızın hayatta kalmış' dedi." ifadelerini kullandı.

Çocuklar arasındaki yaralanmalarda artış görülüyor

Şifa Hastanesi Beyin Cerrahi Bölüm Başkanı Doktor Hazim Hamid Kahil de yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun son dönemde Quadcopter tipi silahlı dronlar ve çeşitli insansız hava araçlarıyla düzenlediği saldırılarda başından yaralanan kişi sayısının çok fazla arttığını söyledi.

Mese'nin hastaneye ağır yaralı bir şekilde getirildiğine dikkati çeken Kahil, aldığı isabet nedeniyle küçük kızın beyninde hasar oluştuğunu belirtti.

Kahil, "Ameliyatta yaralı bölge titizlikle temizlendi; şarapnel parçaları, mermi ve parçalanmış kemik dokuları beyinden çıkarıldı. Beyin zarı onarıldı, kemikler doğal yapısına uygun şekilde yerine yerleştirildi. Ardından yaklaşık bir gün yoğun bakımda kaldı." diye konuştu.

Mese'nin durumunda iyileşmenin gözlemlendiğini söyleyen Kahil, "Şu an bilinci açık ve genel durumu iyi. Vücudunun sağ tarafında kısmi felç durumu var. İlk geldiğinde sağ tarafı tamamen felçliydi ancak hareketlerinde iyileşme belirtileri başladı." ifadelerini kullandı.

"Maalesef çocuklarda bu tarz yaralanmalarla çok sık karşılaşıyoruz." diyen Filistinli doktor, yaralı çocuklara tüm güçleriyle sağlık hizmeti verdiklerini vurguladı.

Kahil, "Şifa Hastanesi’nde ciddi malzeme eksiklikleri yaşıyoruz. Kanamayı durdurmak için kullandığımız tıbbi malzemeler yetersiz. Cerrahi mikroskobumuz zarar gördü ve kullanılamaz halde. Omurga sabitleme cihazlarımız, vidalarımız, boyun fıtığı ameliyat ekipmanlarımız eksik. Eldeki imkanlarla yaralıları ve hastaları kurtarmak için elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz." şeklinde sözlerine son verdi.