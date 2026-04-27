İşgalci İsrailliler, Batı Şeria'da Filistinlilere ve evlerine saldırdı

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre İsrailli gaspçılar, Batı Şeria'nın Nablus kentinin güneyindeki Calud köyünde taşlar ve sopalarla Filistinlilere saldırdı, Filistinlilere ait bazı evleri de molotofkokteyli ile kundakladı.

Saldırıya tepki gösteren Filistinli gençler ile İsrailli gaspçı grup arasında arbede yaşandı.

Bölgede konuşlanan İsrail askerleri tarafından korunan saldırganlar Filistinli bir genci darbetti, yaralanan genç hastaneye nakledildi.

İsrail ordusu ile Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Batı Şeria'da neredeyse hemen her gün Filistinlilere ve mülklerine yönelik saldırılar gerçekleştiriyor.

Filistin resmi verilerine göre, Batı Şeria'da Ekim 2023'ten bu yana Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler ile İsrail ordusunun saldırılarında ciddi artış yaşanıyor. Bu süreçte düzenlenen saldırılarda en az 1154 Filistinli hayatını kaybetti, 11 bin 750 kişi yaralandı, yaklaşık 22 bin kişi de gözaltına alındı.