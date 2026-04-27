Parçalı Bulutlu 13.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 27.04.2026 20:24

İşgalci İsrailliler, Batı Şeria'da Filistinlilere ve evlerine saldırdı

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, İsrail askerleri korumasında işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentinde Filistinlilere ve evlerine saldırdı.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre İsrailli gaspçılar, Batı Şeria'nın Nablus kentinin güneyindeki Calud köyünde taşlar ve sopalarla Filistinlilere saldırdı, Filistinlilere ait bazı evleri de molotofkokteyli ile kundakladı.

Saldırıya tepki gösteren Filistinli gençler ile İsrailli gaspçı grup arasında arbede yaşandı.

Bölgede konuşlanan İsrail askerleri tarafından korunan saldırganlar Filistinli bir genci darbetti, yaralanan genç hastaneye nakledildi.

İsrail ordusu ile Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Batı Şeria'da neredeyse hemen her gün Filistinlilere ve mülklerine yönelik saldırılar gerçekleştiriyor.

Filistin resmi verilerine göre, Batı Şeria'da Ekim 2023'ten bu yana Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler ile İsrail ordusunun saldırılarında ciddi artış yaşanıyor. Bu süreçte düzenlenen saldırılarda en az 1154 Filistinli hayatını kaybetti, 11 bin 750 kişi yaralandı, yaklaşık 22 bin kişi de gözaltına alındı.

ETİKETLER
Batı Şeria
Sıradaki Haber
Guterres: Hürmüz Boğazı'nı açın, küresel ekonominin nefes almasına izin verin
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
21:52
Eski milletvekili Mehmet Mustafa Açıkalın hayatını kaybetti
21:43
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şampiyon Ziraat Bankkart Erkek Voleybol Takımı'na tebrik
21:39
İçişleri Bakanlığı'ndan Ayaş Kaymakamı hakkında soruşturma
21:36
Katar’da, ABD’ye ait El-Udeyd Üssü’ne askeri sevkiyat uçaklarının indiği görüldü
21:30
NATO: Üye ülke liderlerini bir araya getiren düzenli toplantıları sürdüreceğiz
21:29
BM: Ateşkese rağmen İsrail güçleri tarafından Lübnan'a dün 299 ateş açıldığı rapor edildi
Pusat-Özen Barajı'nda su seviyesinin yükselmesiyle sulu tarım kısıtlaması kaldırıldı
Pusat-Özen Barajı'nda su seviyesinin yükselmesiyle sulu tarım kısıtlaması kaldırıldı
FOTO FOKUS
Kontrolden çıkan otomobil karşı şeride geçti
Kontrolden çıkan otomobil karşı şeride geçti
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ