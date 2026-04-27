AA 27.04.2026 21:04

Güney Sudan'da yolcu uçağının düşmesi sonucu 14 kişi hayatını kaybetti

Güney Sudan'ın başkenti Juba yakınlarında yolcu uçağının düşmesi sonucu 14 kişi öldü.

Güney Sudan Sivil Havacılık Otoritesi, Juba yakınlarında Cessna tipi yolcu uçağının düştüğünü açıkladı.

Uçakta bulunan 13 yolcu ile pilot hayatını kaybetti.

İlk belirlemelere göre kazanın, görüş mesafesini düşüren olumsuz hava koşulları nedeniyle meydana gelmiş olabileceği aktarılan açıklamada, uçakta bulunan kişilerden ikisinin Kenya vatandaşı olduğu, diğer yolcuların ise Güney Sudanlı olduğu bildirildi.

Olay yerine inceleme ve destek ekipleri sevk edildi.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, uçağın enkazının alevler içinde olduğu görüldü. Görüntülerdeki bölgenin dağlık ve sisli bir alanda bulunduğu dikkati çekti.

