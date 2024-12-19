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Dünya
AA 19.12.2024 00:29

Katil İsrail'in Gazze'de bir eve düzenlediği hava saldırısında 8 sivil öldü

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde bir eve düzenlediği hava saldırısında 8 Filistinlinin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi.

Katil İsrail'in Gazze'de bir eve düzenlediği hava saldırısında 8 sivil öldü
[Fotograf: AA]

İsrail savaş uçakları, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yer alan Cibaliya bölgesinde bir evi bombaladı.

Filistinli Neccar ailesine ait eve düzenlenen hava saldırısı sonucu ilk belirlemelere göre 8 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bin 492'si çocuk, 11 bin 979'u kadın olmak üzere 45 bin 97 Filistinli öldü, 107 bin 244 kişi yaralandı.

Enkazda halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

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