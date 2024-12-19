Fed Başkanı Powell, faiz indirimlerinde "daha temkinli" olacaklarını vurguladı

Powell, Fed'in politika faizinde beklentiler dahilinde 25 baz puanlık indirime gitmesinin ardından basın toplantısı düzenledi.

ABD ekonomisinin genel olarak güçlü ve son iki yılda Banka'nın hedefleri doğrultusunda önemli ilerleme kaydettiğini belirten Powell, iş gücü piyasasının soğuduğunu ve gücünü koruduğunu, enflasyonunun ise uzun vadeli yüzde 2 hedefine çok daha fazla yaklaştığını anlattı.

Powell, enflasyonda daha fazla ilerleme sağlarken ekonominin ve iş gücü piyasasının gücünü korumak için politikayı daha nötr bir seviyeye taşıdıklarına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Bugünkü adımla birlikte politika faizimizi zirve seviyesinden toplamda 100 baz puan düşürdük ve politika duruşumuz artık önemli ölçüde daha az kısıtlayıcı. Bu nedenle politika faizimizde daha fazla ayarlama yapmayı değerlendirirken daha temkinli olabiliriz."

Faiz oranında yapılacak ek ayarlamaların "kapsamını ve zamanlamasını" değerlendirirken gelen verileri, değişen görünümü ve risklerin dengesinin göz önünde bulundurulacağını aktaran Powell, önceden belirlenmiş bir yol izlemediklerini yineledi.

Ekonomi geliştikçe para politikasının maksimum istihdam ve fiyat istikrarı hedeflerini en iyi şekilde desteklemek için ayarlanacağını belirten Powell, ekonominin güçlü kalmaya devam etmesi ve enflasyonunun sürdürülebilir bir şekilde hedefe doğru düşmemesi halinde politikanın daha yavaş gevşetilebileceğini, iş gücü piyasasında beklenmedik bir zayıflama görülmesi veya enflasyonun beklenenden daha hızlı düşmesi halinde ise politikanın daha hızlı gevşetilebileceğini söyledi.

Powell, para politikasının Banka'nın hedeflerini sağlarken karşılaşılan riskler ve belirsizliklerle başa çıkmak için iyi bir konumda olduğunu kaydetti.

Faiz indirimlerinin yavaş da olsa devam edeceğinin sinyalini verdi

Basın mensuplarının sorularını da yanıtlayan Powell, "Bugün daha zor bir durumdu ama doğru olanı yaptığımıza karar verdik. Maksimum istihdam ve fiyat istikrarı hedeflerimize ulaşmaya yönelik en iyi kararın bu olduğunu düşündük." diye konuştu.

Powell, iki taraflı risk gördüklerine işaret ederek, çok yavaş hareket ederek ekonomik faaliyeti ve iş gücü piyasasını gereksiz yere zayıflatabileceklerini ya da çok hızlı hareket ederek enflasyon konusundaki ilerlemeyi bozabileceklerini, dolayısıyla bu iki risk arasında denge sağlamaya çalıştıklarını vurguladı.

İş gücü piyasasına yönelik aşağı yönlü risklerin azalmış gibi göründüğünü ancak iş gücü piyasasının şu anda pandemi öncesine göre daha yumuşak olduğunu kaydeden Powelll, "Enflasyonu yüzde 2'ye düşürmek için iş gücü piyasasında daha fazla soğumaya ihtiyacımız olduğunu düşünmüyoruz." ifadesini kullandı.

Powell, karar metninde "faiz indirimlerinin kapsamı ve zamanlaması" ifadesinin yer almasının faiz indirimlerini yavaşlatma noktasında ya da buna yakın olduklarını gösterdiğini anlattı.

Gelecek yıl için daha yavaş faiz indirimi hızının bu yılki yüksek enflasyon verileri ile yüksek enflasyona dair beklentiyi yansıttığını vurgulayan Powell, "Yine de kendimizi hala faiz indirimlerine devam etme yolunda görüyoruz." dedi.

Powell, yüzde 2 enflasyon hedefine inmenin bir ya da iki yıl daha sürebileceğini ancak bu yolda ilerlediklerinden emin olduğunu ifade etti.