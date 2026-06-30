Açık 31.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 30.06.2026 12:18

Katil İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda can kaybı 73 bin 66'ya çıktı

Soykırımcı İsrail ordusunun Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 73 bin 66'ya ulaştı.

Katil İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda can kaybı 73 bin 66'ya çıktı

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana devam eden saldırılarında yaşanan can kayıplarına ilişkin son veriler paylaşıldı.

Buna göre, son 24 saatte Gazze'deki hastanelere İsrail saldırıları sonucu hayatını kaybeden 8 kişinin cenazesi ile 26 yaralının getirildiği belirtildi.

Ambulans ve sivil savunma ekiplerinin şu ana kadar kendilerine ulaşamaması nedeniyle, çok sayıda kurbanın halen enkaz altında ve yollarda olduğu belirtildi.

Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 11 Ekim'den bu yana İsrail'in saldırılarında 1053 kişinin yaşamını yitirdiği, 3 bin 406 kişinin yaralandığı, enkaz altından ise 786 kişinin cansız bedeninin çıkarıldığı ifade edildi.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda toplam can kaybının 73 bin 66'ya, yaralı sayısının ise 173 bin 514'e yükseldiği bildirildi.

ETİKETLER
İsrail Gazze
Sıradaki Haber
Belçika merkezli finans kuruluşu Euroclear, Rusya Merkez Bankasına dava açtı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
23:55
Bakan Çiftçi, resmi temaslarda bulunmak üzere Suriye'ye gidecek
12:57
Şile Belediyesi soruşturmasında 13 şüpheli tutuklandı
12:53
DMM: Yolculara tek tek GBT yapılıyor iddiası gerçek dışı
12:43
Trafik sigortasında değer kaybı tazminatında yeni dönem
12:28
Jandarma araçlarındaki yerli analiz sistemi "ASAS" güvenliği artırıyor
12:14
Belçika merkezli finans kuruluşu Euroclear, Rusya Merkez Bankasına dava açtı
Jandarma araçlarındaki yerli analiz sistemi "ASAS", sürücü güvenliğini artırıyor
Jandarma araçlarındaki yerli analiz sistemi "ASAS", sürücü güvenliğini artırıyor
FOTO FOKUS
Koruyucu ailenin mutluluk dolu yuvası
Koruyucu ailenin mutluluk dolu yuvası
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ