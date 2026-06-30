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Dünya
The Guardian 30.06.2026 11:43

Avrupa’da aşırı sıcak hava doğuya ilerliyor: Kırmızı alarm verildi

Batı Avrupa'da yüzlerce can kaybına yol açan aşırı sıcaklar doğuya kayarken; Macaristan, Polonya, Romanya ve Balkan ülkelerinde en yüksek seviyede uyarı yapılarak halka sokağa çıkmama çağrısı yapıldı.

Avrupa’da aşırı sıcak hava doğuya ilerliyor: Kırmızı alarm verildi

Geçen hafta Avrupa'nın batısında sıcaklık rekorları kıran hava kütlesi, rotasını kıtanın orta, doğu ve güney kesimlerine çevirdi.

Yeni bir bölgeyi etkisi altına alan aşırı sıcaklar nedeniyle Slovakya’da termometreler 40,5 dereceyi göstererek tüm zamanların rekorunu kırdı.

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de sıcaklıkların 40 dereceyi aşması beklenirken, yetkililer halkın sığınabilmesi için ülke genelinde iki binden fazla klimalı serinleme merkezi açtı.

Nehir sularının ısınması nedeniyle elektrik üretiminde düşüş yaşanmaması adına, Macaristan'daki nükleer santrale geçici muafiyet tanındı.

Ulaşım aksadı, orman yangınları başladı

Almanya üst üste üç gün boyunca sıcaklık rekoru kırarken Brandenburg eyaletinde termometreler 41,7 dereceyi buldu. Berlin polisi kamusal alanlardaki kalabalıkları serinletmek için tazyikli su sıkarken, bazı kentlerde sıcaklığın tramvay hatlarında bozulmalara yol açması nedeniyle ulaşım aksadı.

Hırvatistan'da başkent Zagreb ile Split ve Dubrovnik gibi turistik kentler için kırmızı alarm verilirken, Adriyatik Denizi'ndeki Vis Adası'nda çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Sıcak hava dalgası batı kesimlerinde etkisini kaybetmeye başlasa da acı bilanço geride kaldı; Fransa'da sıcaklara bağlı 1000'den fazla, İspanya'da ise 800'ün üzerinde ek ölüm kaydedildi.

Fırtına, taşkınlar ve altyapı sorunları

Aşırı sıcaklar bazı bölgelerde ise şiddetli fırtına ve sellere yol açtı. İtalya'nın kuzeyindeki Alto Adige bölgesinde metrekareye bir saatte 50 kilogram yağış düşmesi sonucu heyelan ve su baskınları yaşandı, nehirlerin taşması üzerine çok sayıda kişi tahliye edildi.

Hafta sonu Polonya'daki bir bisiklet maratonunda iki sporcu hayatını kaybederken, Kıbrıs'ta park halindeki araçta mahsur kalan iki çocuk yaşamını yitirdi, Almanya'da ise serinlemek için suya giren 13 kişi boğuldu.

Orta ve Doğu Avrupa şehirlerinin iklim krizine karşı hassas olduğunu belirten uzmanlar, bölgedeki binaların büyük kısmının kışın ısıyı hapsetmek üzere tasarlanan beton bloklardan oluştuğuna ve klima kullanım oranının çok düşük olduğuna dikkat çekiyor.

Savaş koşullarında faaliyet gösteren ve altyapısı zarar gören Ukrayna enerji şebekesi de artan elektrik talebi karşısında zorlanırken, aşırı sıcaklar nedeniyle birçok bölgede acil elektrik kesintilerine gidildi.

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