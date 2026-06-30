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Dünya
AA 30.06.2026 11:08

Venezuela Dışişleri Bakanı Gil'den, deprem kurtarma ekibi gönderen Türkiye'ye teşekkür

Venezuela Dışişleri Bakanı Yvan Gil, ülkesinde meydana gelen iki büyük depremin ardından Türkiye'nin ülkesine verdiği desteğe ilişkin, "Türk hükümetine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve Venezuela'da konuşlandırılan tüm ekibine, böylesine büyük bir krizin ortasında desteklerini esirgemedikleri için teşekkür etmek istiyoruz." dedi.

Venezuela Dışişleri Bakanı Gil'den, deprem kurtarma ekibi gönderen Türkiye'ye teşekkür

Venezuela Dışişleri Bakanı Gil ve Savunma Bakanı Gustavo Gonzalez Lopez, çifte deprem felaketinin merkez üssü olan La Guaira kentinde arama kurtarma çalışmalarını sürdüren Türk arama kurtarma ekibini ziyaret etti.

Gil, ziyaretin ardından yaptığı açıklamada, Türkiye'nin desteğine değinerek, "Türk hükümetine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve Venezuela'da konuşlandırılan tüm ekibine, böylesine büyük bir krizin ortasında desteklerini esirgemedikleri için teşekkür etmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile telefonda konuştuğunu belirten Gil, şunları kaydetti:

"Türk heyetinin, arama kurtarma ekiplerinin ve beraberinde getirdikleri teçhizatın varlığı gerçekten çok büyük önem arz ediyor. Bu yardım faaliyetlerinin koordinasyonunu ele almak üzere Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile bizzat telefonda görüştüm, sağlanan tüm destekler için gerçekten minnettarız."

Gil, Türkiye'den yeni yardımların yapılacağını dile getirerek, "Yeni yardımların haberini aldık ve destekleri bekliyoruz. Kardeşimiz olan Türk halkının desteğini her an yanımızda hissediyoruz. Bu son olanlar da gösteriyor ki birbirini anlayan iki ülke, kardeş milletleriz." diye konuştu.

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