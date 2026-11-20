Sağlık kaynakları, katil İsrail'e ait insansız hava aracının (İHA) Gazze Şeridi’nin orta kesimindeki Bureyc Mülteci Kampı’nda sivillerin bulunduğu bir topluluğu hedef alması sonucu 4 Filistinlinin yaşamını yitirdiğini, çok sayıda kişinin yaralandığını belirtti.

Gazze'nin orta kesiminde yer alan Avde Hastanesi kaynaklarına göre, katil İsrail'in bir insansız hava aracıyla (İHA) Nusayrat Mülteci Kampı'nın Yeni Kamp bölgesinde düzenlediği saldırıda Filistinli Diyab İsa Razi (60) hayatını kaybetti, Razi'nin cenazesi hastaneye getirildi.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail'e ait bir İHA'nın aynı kamptaki 20. Cadde'de yerinden edilmiş Filistinlilerin barındığı bir çadıra düzenlediği saldırıda 4 Filistinli yaralandı.

Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Megazi Mülteci Kampı'nda katil İsrail ordusunun topçu ateşi ve silahlı saldırısı sonucu aralarında bir kadının da bulunduğu 5 Filistinli yaralandı.

Deyr el-Belah kenti girişi yakınlarında sivilleri hedef alan İHA saldırısında ise 2 kişi yaşamını yitirdi.

Gazze kentinin güneyindeki Sabra Mahallesi'nde İsrail'e ait bir İHA'nın elektrikli bir bisikleti hedef alan saldırısı sonucu 4 Filistinli yaralandı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu belirtildi.

Yaralılar, kentin batısındaki Şifa Hastanesi ile doğusundaki Baptist Hastanesi'ne sevk edildi.

Ateşkes ihlallerinin ağır bilançosu

Gazze Sağlık Bakanlığının açıkladığı son verilere göre, İsrail'in 10 Ekim 2025'te yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasına yönelik ihlalleri sonucunda 1662 Filistinli hayatını kaybetti, 6 bin 7 kişi yaralandı.

İsrail'in ABD desteğiyle 8 Ekim 2023'te başlattığı ve Birleşmiş Milletler (BM) ile insan hakları kuruluşlarınca "soykırım" olarak nitelendirilen saldırılarda ise çoğu çocuk ve kadın olmak üzere 74 binden fazla Filistinli yaşamını yitirdi, 176 binden fazla kişi yaralandı.

Altyapısının yaklaşık yüzde 90'ının yok olduğu Gazze'de yeniden imar maliyetinin BM verilerine göre 71,4 milyar doları bulacağı tahmin ediliyor.