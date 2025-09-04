Katil İsrail'in bu sabah Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 20 Filistinli hayatını kaybetti

Hastane kaynakları ve görgü tanıklarının aktardığına göre, İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Gazze kentinin yanı sıra kuzey ve güney ve orta kesimdeki bölgelerinde aş evlerini, evleri, çadırları ve yardım bekleyen insanları hedef aldı.

Gazze kentinin güneyinde yer alan Tel el-Heva Mahallesi'ndeki Ebu Mazin Kavşağı çevresinde yerinden edilenlerin barındığı çadırlara düzenlenen İsrail saldırısı sonucu 3 çocuk bir kadın olmak üzere 5 kişi can verdi. Saldırı sonrasında çadırda yangın çıktığı kaydedildi.

Refah kentinde İsrail ordusunun açtığı ateş sonucu yardım bekleyen 3 Filistinli hayatını kaybetti.

Gazze’nin orta kesimindeki Nuseyrat Mülteci Kampı’nda bir ailenin çadırını hedef alan İsrail saldırısında, aralarında 4 çocuğun da bulunduğu aynı aileden 7 Filistinli hayatını kaybetti

İsrail savaş uçaklarının Gazze kentinin güneyindeki Sabra Mahallesi’nde bir evi bombalaması sonucu 3 Filistinli hayatını kaybetti, saldırıda yaralananlar oldu. Görgü tanıklarına göre evin enkazında çıkarılmayı bekleyenler bulunuyor.

Gazze kentinin Derec Mahallesi’nde bir eve düzenlenen İsrail saldırısında 1 Filistinli öldü, Kendin batısındaki Nasr Mahallesi’nde yer alan İtalyan Kulesi çevresindeki sığınmacı çadırları, İsrail dronlarının saldırısına maruz kaldı.

Gazze kentinin kuzeyindeki Şeyh Rıdvan bölgesinin doğusunda İsrail ordusu yoğun topçu atışlarıyla eş zamanlı olarak patlayıcı yüklü askeri araçlarla şiddetli yıkım ve tahribat operasyonları gerçekleştirdi.

Deyr el-Belah’ın doğusundaki Kisufim bölgesinde yardım bekleyenlere İsrail askerlerince ateş açılması sonucu 1 Filistinli hayatını kaybetti.