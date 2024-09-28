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Dünya
AA 28.09.2024 11:44

Katil İsrail'in 358 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 41 bin 586'ya yükseldi

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 358 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

Katil İsrail'in 358 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 41 bin 586'ya yükseldi
[Fotograf: AA]

İsrail ordusunun son 48 saatte Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde "4 katliam" gerçekleştirdiği, bu saldırılarda 52 Filistinlinin daha hayatını kaybettiği, 118 Filistinlinin yaralandığı belirtildi.

Soykırımcı İsrail'in 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 41 bin 586'ya, yaralı sayısının da 96 bin 210'a çıktığı kaydedildi.

Açıklamada ayrıca hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.

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