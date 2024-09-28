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Dünya
AA 28.09.2024 11:28

Lübnan Sağlık Bakanlığı, Dahiye bölgesinde bulunan hastanelerin boşaltılmasını istedi

Lübnan Sağlık Bakanlığı'nın, İsrail saldırıları sebebiyle, başkent Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesinde bulunan hastanelerden hastalarını tahliye etmesini istedi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, Dahiye bölgesinde bulunan hastanelerin boşaltılmasını istedi

Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, başkent, Cebel Lübnan ve saldırılardan etkilenmeyen bölgelerdeki hastanelerden acil vakalar dışında hasta kabullerini gelecek hafta sonuna dek durdurmalarını istedi.

Ayrıca bakanlık, hastane ve sağlık merkezlerinden dün gece Dahiye'den gelecek hastalarla ilgilenmeye hazır olmalarını istedi.

İsrail savaş uçakları Lübnan’ın başkenti Beyrut'un güneyindeki Hizbullah Hareketi'nin kalesi niteliğindeki Dahiye bölgesinde bulunan Burj el-Beracine, Kifaat, Şuveyfat, Hades ve Leylaki semtlerindeki binalara 40’tan fazla saldırı düzenledi.

Hava saldırıları sonucu başkentin güneyinde birçok yer ve binada yangınlar çıktı, büyük yıkımlar meydana geldi.

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