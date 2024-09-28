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Dünya
TRT Haber 28.09.2024 11:21

İşgalci İsrail, Hizbullah Genel Sekreteri Nasrallah'ın öldüğünü duyurdu

İsrail, Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah'ın dün Lübnan'ın başkenti Beyrut'a düzenlenen saldırıda öldüğünü duyurdu.

İşgalci İsrail, Hizbullah Genel Sekreteri Nasrallah'ın öldüğünü duyurdu
[Fotograf: AA]

İsrail ordu sözcülüğünden yapılan açıklamada, "Beyrut'un güneyindeki Hizbullah'ın kalesi niteliğindeki Dahiye bölgesine cuma akşamında düzenlenen saldırıda Hizbullah'ın kurucu liderlerinden ve mevcut Genel Sekreteri Nasrallah'ın yanı sıra grubun Güney Komutanı Ali Keraki ve diğer liderlik kadrosunu öldürdük." ifadelerine yer verildi.

Hizbullah ise akşam saatlerinde Nasrallah'ın hala yaşadığı bilgisini vermişti.

Nasrallah'ın durumu belirsizliğini sürdürüyor.

Soykırımcı İsrail, Beyrut'un Dahiye bölgesini peş peşe vurdu, binalar yerle bir oldu.

Enkaz alanında adeta krater oluştu.

İsrail güçleri, saldırı ile Hizbullah Genel Sekreteri Nasrallah'ı hedef aldığını açıklamıştı.

Nasrallah'ın durumunun araştırıldığını belirtmişti.

Hizbullah ise Nasrallah'ın güvenli bir bölgede olduğu bilgisini paylaştı.

İsrail, bugün ise Nasrallah'ın öldüğünü duyurdu.

Bu bilgiye ilişkin Hizbullah'tan henüz bir doğrulama gelmedi.

Saldırının bilançosu da ortaya çıkıyor.

İlk belirlemelere göre 6 kişi hayatını kaybetti, 91 kişi yaralandı.

İsrail medyası ise 300'den fazla kişinin öldüğünü iddia etti. 

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