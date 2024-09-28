Kanarya Adaları'nda düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin alabora olması sonucu 9 kişi öldü

İspanya resmi haber ajansı EFE'nin Acil Yardım Kurumu kaynaklarına dayanarak verdiği haberde, El Hierro'nun Las Playas (Plajlar) Sahili açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin dün akşam saatlerinde alabora olduğu duyuruldu.
Bölgeye giden İspanya Sahil Güvenlik ekiplerinin 27 kişiyi kurtardığı, 9 kişinin cesetlerine ulaştığı kaydedildi.
Görgü tanıklarının ifadelerine göre teknede oldukları belirtilen yaklaşık 50 düzensiz göçmenin kaybolduğu, arama çalışmalarının sürdüğü belirtildi.
Yetkililer, kurtarılan 27 düzensiz göçmenden 2'sinin helikopterle hastaneye nakledildiklerini açıkladı.