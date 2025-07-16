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HABER GİRİŞ
16.07.2025 15:43
, 16.07.2025 15:56
SON GÜNCELLEME
16.07.2025 15:56
Katil İsrail'den Şam'a yeni hava saldırısı
İsrail uçakları, Suriye'nin başkenti Şam'da Cumhurbaşkanlığı yerleşkesi ve Savunma Bakanlığını hedef alan hava saldırıları düzenledi.
Ayrıntılar geliyor...
Katil İsrail'den Şam'a yeni hava saldırısı
İşgalci İsrail, Suriye'ye karşı saldırılarını sürdürdüğünü duyurdu
Suriye Cumhurbaşkanlığı Süveyda’daki ihlalleri kınadı
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