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Dünya
TRT Haber 16.07.2025 15:43

Katil İsrail'den Şam'a yeni hava saldırısı

İsrail uçakları, Suriye'nin başkenti Şam'da Cumhurbaşkanlığı yerleşkesi ve Savunma Bakanlığını hedef alan hava saldırıları düzenledi.

Ayrıntılar geliyor...

Katil İsrail'den Şam'a yeni hava saldırısı
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