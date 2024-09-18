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Dünya
TRT Haber, AA 18.09.2024 17:18

Katil İsrail'den Lübnan'a 2. dijital terör saldırısı

Katil İsrail, Lübnan'ın güneyinde ve Beyrut'un güney banliyölerinde yine iletişim cihazlarını patlattı.

İsrail'in çağrı cihazlarına sızarak saldırılar düzenlediği Lübnan'da tansiyon yükseliyor.

Lübnan Haber Ajansı NNA'ya göre, Lübnan'ın güneyinde ve başkent Beyrut'un güneyinde telsiz cihazlarında patlamalar meydana geldi.

İlk belirlemelere göre telsiz patlamalarında 3 kişi hayatını kaybetti.

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada da ülkedeki telsiz cihazların patlaması sonucu ilk belirlemelere göre 100'den fazla kişinin yaralandığı aktarıldı.

Katil İsrail'den Lübnan'a 2. dijital terör saldırısı

Başkent Beyrut’un güneyindeki Dahiye Mahallesi'nde, dünkü çağrı cihazı patlamasında öldürülen Hizbullah üyelerinin cenaze töreninin yapıldığı alanın üzerinde İsrail’e ait olduğu tahmin edilen bir insansız hava aracının uçtuğu gözlemlendi.

NNA'daki haberde, İsrail'e ait keşif uçaklarının da ülkenin güneyinde yoğun uçuşlar yaptığı bilgisi paylaşıldı.

BM'den bağımsız soruşturma çağrısı

NNA'daki haberde, İsrail'e ait keşif uçaklarının da ülkenin güneyinde yoğun uçuşlar yaptığı bilgisi paylaşıldı.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri, patlamalarlar için bağımsız bir soruşturma çağrısı yapılmasını istedi.

Çağrı cihazlarının patlatılması

Lübnan'da Hizbullah unsurlarının kullandığı çağrı cihazlarında dün eş zamanlı patlamalar yaşandı.

Sağlık Bakanlığı, ülke genelinde Hizbullah unsurlarının kullandığı çağrı cihazlarının patlatılması sonucu ikisi çocuk 12 kişinin hayatını kaybettiğini, 300 kadarı ağır yaklaşık 2 bin 800 kişinin yaralandığını açıkladı.

Lübnanlı yetkililer olaydan İsrail’i sorumlu tutarken İsrail’den konuyla ilgili henüz bir açıklama gelmedi.

İsrail-Lübnan sınırında 8 Ekim 2023'ten bu yana süren çatışmalarda son günlerde gerilimin arttığı gözlemleniyor.

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Katil İsrail'den Lübnan'a 2. dijital terör saldırısı
Katil İsrail'den Lübnan'a 2. dijital terör saldırısı
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