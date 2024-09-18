İsrail, Netzarim ve Philadelphi’deki işgalini genişletmek için Gazze'deki evleri patlatıyor

Gazze’den yerel bir kaynak, "İsrail ordusu, şehrin güneydoğusundaki Zeytun Mahallesi'nde, Devlet Kavşağı çevresindeki binaları ve yerleşim alanlarını yoğun bir şekilde havaya uçurdu" dedi.

Görgü tanıklarının ifadesine göre, İsrail güçleri, Gazze'nin güneyindeki Zehra kentinde de evleri patlayıcılarla yıktı. Bölgede şiddetli patlama sesleri duyuldu.

Güneydeki Refah'ta ise yerel bir kaynağa göre, ordunun şehrin merkezindeki ve batısındaki binaları patlatması sonucu birçok yerde yangın çıktı.

Yerel kaynaklar, İsrail'in Mısır-Gazze sınır hattı Philadelphi Koridoru ve Gazze Şeridi'nin kuzeyini güneyinden ayıran Netzarim Koridoru'nda kontrolünü genişletmek için yerleşim yerleri ile binaları yıkma ve patlatma saldırılarını yoğunlaştırdığını ifade etti.

İsrail'in Philadelphi Koridoru ve Netzarim Koridoru'nda kontrolünü sürdürme ısrarı Hamas ile İsrail müzakerelerini zora sokan konuların başında geliyor.

Mısır yönetimi de İsrail'in Refah Sınır Kapısı ya da Philadelphi Koridoru'nda var olmasının "ulusal güvenliğine" zarar vereceğini ifade ederek buna karşı çıkıyor.

Gazze’de 2 Filistinli daha öldürüldü

Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, İsrail'in Zeytun Mahallesi'ndeki Kaşko Caddesi'nde yer alan "Haccac" ailesinin evini hedef alması sonucu 2 Filistinli hayatını kaybetti ve yaralananlar oldu.

AA muhabirine konuşan görgü tanıkları, Gazze'nin batısındaki Tel el-Hava Mahallesi'nin güney bölgelerinin yoğun topçu ateşine maruz kaldığını ve Sabra Mahallesi'ne de 3 top mermisinin düştüğünü belirtti.

İsrail tankları, Gazze’nin orta kesimindeki Bureyc ve Nuseyrat kamplarının kuzeyini de yoğun şekilde bombaladı.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda bin 200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 795’i çocuk, 11 bin 378’i kadın olmak üzere 41 bin 272 Filistinli öldü, 95 bin 551 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 346’sı karadan işgal sürecinde olmak üzere 713 askerinin öldüğünü, 4 bin 448 askerinin yaralandığını duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 707 Filistinli hayatını kaybetti.