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Dünya
AA 18.09.2024 13:18

Rusya: Ukrayna gece 54 İHA ile topraklarımıza saldırdı

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın gece Rusya topraklarına 54 insansız hava aracıyla (İHA) saldırdığını bildirdi.

Rusya: Ukrayna gece 54 İHA ile topraklarımıza saldırdı

Bakanlıktan saldırıya ilişkin yapılan açıklamada, "Geçtiğimiz gece Kiev rejiminin Rusya Federasyonu topraklarındaki nesnelere uçak tipi İHA'lar kullanarak terör saldırısı girişimi durduruldu" ifadeleri kullanıldı.

Rus hava savunma sistemlerinin toplam 54 İHA'yı etkisiz hale getirdiği kaydedilen açıklamada, Kursk bölgesinde 27, Bryansk bölgesinde 16, Smolensk bölgesinde 7, Belgorod bölgesinde 3 ve Oryol bölgesinde 1 İHA’nın düşürüldüğü belirtildi.

Öte yandan Tver Bölgesi yönetiminden yapılan açıklamaya göre, Toropets şehrinde düşen İHA enkazı ve bu yüzden çıkan yangının söndürülme çalışmaları sürüyor.

Tver Bölgesi Valisi İgor Rudenya, Rusya Silahlı Kuvvetlerinin savunma sistemleriyle Rusya topraklarına yapılan İHA saldırılarının engellendiği ve İHA'ların düştüğü yerlerde yangın çıktığını belirtti. Yangının meydana geldiği yerde yaşayanların tahliye edildiğini belirten Rudenya, söndürme faaliyetlerinin devam ettiğini aktardı.

Rudenya, tahliye edilen sivillerin geçici barınaklara yerleştirilmesi ve yardımların organize edilmesi talimatını verdi.

Sosyal medyada, gece yarısı Toropets şehrinde meydana gelen bir patlama sonucunda büyük bir yangın çıktığı görüntülere yansımıştı.

ETİKETLER
İnsansız Hava Aracı (İHA) Rusya Ukrayna
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