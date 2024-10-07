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Dünya
TRT Haber 07.10.2024 08:15

Katil İsrail TRT'yi defalarca hedef aldı

Gazze, Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da bir yıldır İsrail’in yaptığı soykırımı dünyaya duyuran TRT, defalarca saldırıların hedefi oldu.

Katil İsrail TRT'yi defalarca hedef aldı

Yaraladılar, hakaret ettiler, kamerayı kırdılar, canlı yayınları engellediler, sesini kısmaya çalıştılar...

Gazze Şeridi'nde 7 Ekim'den bu yana Filistinlilere yönelik katliamı tüm çıplaklığıyla dünyaya duyuran TRT ekiplerini hedef aldılar.

Katil İsrail TRT'yi defalarca hedef aldı
Katil İsrail TRT'yi defalarca hedef aldı

TRT Ekiplerine en ciddi saldırı, Gazze'deki Nuseyrat Mülteci Kampı'nda yapıldı. TRT Arabi kameramanı Sami Şehade ağır yaralandı, sağ ayağı ampüte edildi.

TRT Arapça kameramanı Şehade: Gerçekleri aktarmaya devam edeceğim
TRT Arapça kameramanı Şehade: Gerçekleri aktarmaya devam edeceğim

İsrail güçleri, Gazze'de haber yapan TRT Arabi muhabiri Sami Berhum ve ekibine saldırdı. Ekibin aracını SİHA'larla vurdu. TRT Arabi muhabiri saldırıda hafif yaralandı.

Katil İsrail TRT'yi defalarca hedef aldı

İsrail TRT'yi birçok kez hedef aldı
İsrail TRT'yi birçok kez hedef aldı

TRT Haber Muhabiri Mücahit Aydemir ve TRT Haber Kameramanı Ömer Avvad, Tel Aviv'de canlı yayın yaptıkları sırada İsrailli bir işgalcinin çirkin müdahalesine maruz kaldı.

İşgalci, TRT Haber ekibini engellemek için kameranın önüne geçti, hakaret etti.

 Bir süre sonra olay yerine gelen İsrail polisi yayını kestirdi.

Aydemir ve Avvad, Mescid-i Aksa çevresinde İsrail saldırganlığını görüntülemeye çalışırken polisin hedefi oldu. Hem de birden fazla kez.

Katil İsrail TRT'yi defalarca hedef aldı

İsrail güçleri TRT Haber Muhabiri Murat Can Öztürk ve TRT Haber Kameramanı Ahmet Bağış'a, Mescid-i Aksa yakınlarında fiziki müdahalede bulundu.

Silahın dipçiği ile kameranın objektifini kırdı.

Kudüs'te TRT Haber ekibine saldırı
Kudüs'te TRT Haber ekibine saldırı

İşgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentinde de Öztürk ve Bağış'ı taşıyan araç saldırıya uğradı.

TRT Haber ekibine Nablus'ta saldırı
TRT Haber ekibine Nablus'ta saldırı

İsrail güçleri Lübnan sınırında TRT Haber yayınını engelledi.

Askerler yayını keserek, TRT Haber muhabiri Merve Güneş'i bölgeden uzaklaştırmaya çalıştı.

Katil İsrail TRT'yi defalarca hedef aldı

Lübnan sınırında, TRT Haber Muhabiri Damla Bürçeler ile TRT Haber Kameramanı Çağlar Öztürk İsrail güçlerinin müdahalesiyle karşı karşıya kaldı.

İsrail askerinden TRT yayınına müdahale...
İsrail askerinden TRT yayınına müdahale...

TRT Haber ve TRT World ekipleri Tel Aviv’de defalarca katliamcı Netanyahu yanlısı provokatörlerin de saldırısında uğradı.

İsrail bombalamayı sürdürüyor: TRT Muhabiri canlı yayında yakalandı
İsrail bombalamayı sürdürüyor: TRT Muhabiri canlı yayında yakalandı

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