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Dünya
AA 07.10.2024 07:16

Katil İsrail Gazze'de hastane avlusunu hedef aldı: 11 kişi yaralandı

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin orta kesimlerindeki Aksa Şehitleri Hastanesi avlusunda yerinden edilen Filistinlilerin kaldığı çadırları bombalaması sonucu aralarında çocuklar ve gazetecilerin de olduğu 11 kişi yaralandı.

Katil İsrail Gazze'de hastane avlusunu hedef aldı: 11 kişi yaralandı
[Fotoğraf: AA Arşiv]

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail ordusuna ait insansız hava araçları, Gazze'nin orta kesimlerindeki Deyr el-Belah kentinde bulunan Aksa Şehitleri Hastanesi avlusunda yerinden edilen Filistinlilerin çadırlarını bombaladı.

İsrail saldırısında yaralanan, aralarında çocuklar ve gazetecilerin de bulunduğu 11 kişi hastanede tedavi altına alındı.

Filistin Kızılay'dan sağlık ekipleri, İsrail ordusunun Gazze kentinin doğusunda bulunan Şucaiyye Mahallesi'nde "Ebu Acve" ailesine ait evi hedef almasının ardından yaralanan çok sayıda Filistinliyi kentteki el-Ehli Baptist Hastanesi'ne nakletti.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bini çocuk, 11 bin 378’i kadın olmak üzere 41 bin 870 Filistinli öldü, 97 bin 166 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

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