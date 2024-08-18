İsrail TRT'yi birçok kez hedef aldı

İsrail Gazze Şeridi'nde uluslararası hukuku hiçe saymayı sürdürüyor. İsrail'in hedefinde yine Gazze Şeridi'nde yaşanan katliamı dünyaya duyurmaya çalışan TRT ekibi vardı.

İşgalci İsrail güçleri, Gazze'de haber çalışan TRT Arabi muhabiri Sami Berhum ve ekibine saldırdı.

Ekibin aracını silahlı dronlarla vurdu. Araca 5 kurşun isabet etti. TRT Arabi muhabiri saldırıda hafif yaralandı.

İlk saldırı değildi

Bu, ekiplerimize yönelik ilk saldırı değildi. İsrail TRT ekiplerini birçok kez hedef aldı. Ekiplerimize şiddet uygulamaktan kaçınmadı.

Bunlardan biri Müslümanların ilk kıblesi Mescid-i Aksa'nın önündeydi. İsrail güçleri TRT Haber Muhabiri Murat Can Öztürk ve TRT Haber Kameramanı Ahmet Bağış'a fiziki müdahalede bulundu.

Silahın dipçiği ile kameranın objektifini kırdı.

Zorla uzaklaştırdılar

Yine Mescid-i Aksa, yine İsrail Güçleri… Bu kez hedefte TRT Haber Muhabiri Mücahit Aydemir ve TRT Kameramanı Ömer Avvad vardı.

Kamerayı ittiler, ekibi alandan zorla uzaklaştırdılar. Görüntü alınmasını da engellediler.

TRT Arabi kameramanı Sami Şehade'nin ayağı ampüte edildi

TRT Ekiplerine yönelik en vahşi saldırı, ise Gazze'deki Nuseyrat Mülteci Kampı'nda yapıldı.

Saldırıda TRT Arabi kameramanı Sami Şehade ağır yaralandı, sağ ayağı ampüte edildi.

İsrail güçleri Lübnan sınırında da TRT Haber yayınını engelledi.

Askerler yayını keserek,, TRT Haber muhabiri Merve Güneş'i bölgeden uzaklaştırmaya çalıştı.

Kameranın kablosunu çekip objektifin önüne tahta koydu.

Askerlerin müdahalesi sırasında TRT Haber canlı yayındaydı...

Lübnan sınırında, TRT Haber Muhabiri Damla Bürçeler ile TRT Haber Kameramanı Çağlar Öztürk de İsrail güçlerinin müdahalesiyle karşı karşıya kaldı.

TRT Haber kamerasının görüntü alması engellendi. Bölgeden zorla uzaklaştırıldı.

168 gazeteci katledildi

Batı Şeria'da ise bu kez İsrailli işgalciler TRT Haber ekibini hedef aldı. Nablus'ta TRT Haber Muhabiri Muratcan Öztürk ve Kameraman Ahmet Bağış'ı taşıyan araç saldırıya uğradı.

Tel Aviv’de ise İsrail Başbakanı’na yönelik protestoları izleyen TRT Haber ve TRT World ekipleri Netanyahu yanlısı provokatörlerin saldırısında uğramıştı.

İsrail ordusu 7 Ekim'den bu yana dünyaya gerçekleri duyurmaya çalışan 168 gazeteciyi katletti.