İsrail'in başkenti Tel Aviv'de meydana gelen patlamada 1 kişi öldü

İsrail polis sözcülüğünden yapılan açıklamada, Tel Aviv'in Lahi Caddesi'nde "patlayıcı düzenekle" bir patlama meydana geldiği, kimliği henüz belirlenemeyen 1 kişinin hayatını kaybettiği, 1 kişinin yaralandığı, yaralının hastaneye kaldırıldığı aktarıldı.

İsrail’in başkenti Tel Aviv’de bir kamyonette patlama oldu, 1 kişi öldü. Detaylar @trthaber’de. pic.twitter.com/xnSMtAxb0M — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) August 18, 2024

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberinde, patlamada 50 yaşlarında bir erkeğin hayatını kaybettiği belirtildi.

Olayın saldırı girişimi ihtimalini değerlendirmek üzere İsrail iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet'in soruşturmaya katıldığı aktarıldı.