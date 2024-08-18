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Dünya
AA 18.08.2024 22:47

İsrail'in başkenti Tel Aviv'de meydana gelen patlamada 1 kişi öldü

İsrail'in başkenti Tel Aviv'de meydana gelen patlamada 1 kişinin hayatını kaybettiği, 1 kişinin ağır yaralandığı belirtildi.

İsrail'in başkenti Tel Aviv'de meydana gelen patlamada 1 kişi öldü
[Fotoğraf: AA Arşiv]

İsrail polis sözcülüğünden yapılan açıklamada, Tel Aviv'in Lahi Caddesi'nde "patlayıcı düzenekle" bir patlama meydana geldiği, kimliği henüz belirlenemeyen 1 kişinin hayatını kaybettiği, 1 kişinin yaralandığı, yaralının hastaneye kaldırıldığı aktarıldı.

 

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberinde, patlamada 50 yaşlarında bir erkeğin hayatını kaybettiği belirtildi.

Olayın saldırı girişimi ihtimalini değerlendirmek üzere İsrail iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet'in soruşturmaya katıldığı aktarıldı.

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