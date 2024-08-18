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Dünya
AA 18.08.2024 16:14

Avustralya Başbakanı'ndan Filistinlilere vize verilmesini istemeyen muhalefete tepki

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, Gazze'den gelen Filistinlilere güvenlik soruşturması yapılmadan vize verilmemesi çağrısında bulunan muhalefetteki Liberal Parti lideri Peter Dutton'ın "korku duygusu uyandırdığını" belirtti.

Avustralya Başbakanı'ndan Filistinlilere vize verilmesini istemeyen muhalefete tepki

SBS News'ün haberine göre, muhalefet lideri Dutton, kaleme aldığı yazıda Gazze'den gelen Filistinliler hakkında güvenlik soruşturması yapılması ve bunun sonucuna göre bu kişilere vize verilmesi çağrısında bulundu.

Dutton, "Güvenlik soruşturması yapılmadan kimin kim olduğunu bilemeyiz." ifadesini kullandı.

Başbakan Albanese de basına yaptığı açıklamada Dutton'ın bu ifadelerine tepki gösterdi.

Albanese, "Peter Dutton ne yapıyor? Avustralyalıları ilgilendiren konular hakkında konuşmuyor. Yapığı şey, korku duygusu uyandırmak." ifadelerini kullandı.

Öte yandan, ülkedeki İşçi Partisi, Yeşiller Partisi ve çeşitli Filistin destekçisi gruplar da Peter Dutton'ın Filistinlilere ilişkin bu ifadelerine tepki gösterdi.

Dutton'ın Filistinliler hakkındaki ifadeleri hükümetin tepkisine yol açmıştı

Muhalefetteki Liberal Parti lideri Dutton, geçen hafta verdiği mülakatta Gazze'ye işaret ederek "Bu aşamada, insanların o savaş bölgesinden gelmelerini doğru bulmuyorum." demişti.

Gazze'den vize başvurularının kabul edilmesinin "akıllıca olmayacağını" savunan Dutton, "Bu, bizim ulusal güvenliğimizi riske atıyor." iddiasında bulunmuştu.

Dutton'ın açıklamalarına tepki gösteren Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, muhalefet liderinin, açıklamalarıyla "yine ayrıştırmayı hedeflediğini" söylemişti.

Avustralya'daki resmi verilere göre, 7 Ekim 2023'ten bu yana Filistin vatandaşlarınca yapılan yaklaşık 10 bin vize başvurusunun yalnızca 2 bin 922'si kabul görürken, vize verilenlerin yaklaşık 1300'ü ülkeye girdi.

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Avustralya Filistin - İsrail Çatışması Gazze
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