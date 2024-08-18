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Dünya
AA 18.08.2024 22:24

İsrail Gazze'nin orta ve güneyine saldırı düzenledi: 16 Filistinli öldü

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin orta ve güney bölgelerine düzenlediği saldırılarda 16 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail Gazze'nin orta ve güneyine saldırı düzenledi: 16 Filistinli öldü
[Fotoğraf: AA Arşiv]

Gazze Şeridi'nin orta kesiminde yer alan Deyr el-Belah şehrindeki Mescid-i Aksa Şehitleri Hastanesinden alınan bilgiye göre, İsrail ordusuna ait silahlı insansız hava araçlarının (SİHA) Deyr el-Belah'ın doğusuna düzenlediği saldırılarda 4 kişi öldü ve 2 kişi yaralandı.

Filistin sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, Gazze Şeridi'nin orta kesiminde yer alan Nuseyrat Mülteci Kampı'ndaki El-Saidi ailesinin evine İsrail ordusunun yaptığı saldırıda birisi kız çocuğu olmak üzere 6 Filistinli hayatını kaybetti.

Gazze'nin güneyindeki Han Yunus ve Refah şehirlerindeki saldırılarda da 6 Filistinlinin yaşamını yitirdiği kaydedildi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 314’ü çocuk, 10 bin 980’i kadın olmak üzere 40 bin 99 Filistinli öldü, 92 bin 609 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

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