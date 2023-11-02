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Dünya
TRT Haber 02.11.2023 21:03

TRT Haber ekibine Nablus'ta saldırı

TRT Haber muhabiri Murat Can Öztürk ve kameraman Ahmet Bağış'ın bulunduğu araca Nablus'ta saldırı düzenlendi. Muhabirler bölgeden ayrılarak güvenli başka bir yere geçmek zorunda kaldı.

TRT Haber ekibine Nablus'ta saldırı

Muhabir Öztürk’ün ifadesine göre, bir Yahudi yerleşim yerinin sokağa çıkma yasağı bulunan caddesinden araçları ile geçerken birden ne olduğunu anlamadıkları cisimler ile hedef alındılar.

 


 

 


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