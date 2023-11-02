Muhabir Öztürk’ün ifadesine göre, bir Yahudi yerleşim yerinin sokağa çıkma yasağı bulunan caddesinden araçları ile geçerken birden ne olduğunu anlamadıkları cisimler ile hedef alındılar.
TRT Haber ekibine Nablus'ta saldırı.— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) November 2, 2023
Nablus'ta görev yapan TRT Haber ekibinin aracına saldırı düzenlendi. TRT Haber Muhabiri Murat Can Öztürk ve Kameraman Ahmet Bağış, bölgeden ayrılarak güvenli başka bir yere geçmek zorunda kaldı. https://t.co/3MZNy4m3IX
TRT Haber ekibine Nablus'ta saldırı düzenlendi.— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) November 2, 2023
Nablus'ta görev yapan TRT Haber ekibinin aracına saldırı düzenlendi. Araçlarının ön camı hasar gördü. TRT Haber Muhabiri Murat Can Öztürk saldırıyı ve sonrasında yaşadıklarını anlatıyor. https://t.co/stMdIezCY1