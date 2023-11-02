Muhabir Öztürk’ün ifadesine göre, bir Yahudi yerleşim yerinin sokağa çıkma yasağı bulunan caddesinden araçları ile geçerken birden ne olduğunu anlamadıkları cisimler ile hedef alındılar.

TRT Haber ekibine Nablus'ta saldırı.



Nablus'ta görev yapan TRT Haber ekibinin aracına saldırı düzenlendi. TRT Haber Muhabiri Murat Can Öztürk ve Kameraman Ahmet Bağış, bölgeden ayrılarak güvenli başka bir yere geçmek zorunda kaldı. https://t.co/3MZNy4m3IX — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) November 2, 2023