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Dünya
AA 02.11.2023 20:33

Netanyahu Genelkurmay Başkanı'nı yalanladı: Gazze'ye yakıt tedarikine onay yok

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi'nin ablukanın sıkılaştırıldığı Gazze Şeridi'ne yakıt verilebileceği yönündeki açıklaması üzerine "Gazze'ye yakıt verilmesini onaylamadığını" söyledi.

Netanyahu Genelkurmay Başkanı'nı yalanladı: Gazze'ye yakıt tedarikine onay yok
[Fotograf: AP]

İsrail Başbakanlık Basın Ofisi, 7 Ekim’den bu yana Gazze’ye yakıt girişine izin vermediklerini ve hastanelerdeki yakıtın bitmediğini savunan Genelkurmay Başkanı Halevi'nin, "tükenince bölgedeki hastanelere gözetim altında yakıt tedarikine izin verecekleri" şeklindeki açıklamasını yalanladı.

Basın Ofisi, "Netanyahu, Gazze Şeridi'ne yakıt tedarikine onay vermedi" şeklinde açıklama yaptı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana saldırılarını sürdürdüğü ve son dönemde bombardımanını yoğunlaştırdığı Gazze Şeridi'ndeki ablukayı da sıkılaştırmış ve yaklaşık bir aydır yakıt girişine izin vermemişti.

Filistin Sağlık Bakanlığı, bombardımandan kaçanların ve yaralı sivillerin sığınma merkezlerine dönüşen 35 hastaneden 16'sının bombardıman ya da yakıt sıkıntısı nedeniyle çalışmalarına durdurduğunu bildirmişti.

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