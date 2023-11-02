Çok Bulutlu 18.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 02.11.2023 18:15

Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, Hollanda Başbakanı Rutte ile "Gazze’deki gelişmeleri" görüştü

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Hollanda’nın geçici hükümetinin Başbakanı Mark Rutte ile İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarının yanı sıra bölgeye gönderilmesi planlanan insani yardımlar konusunu değerlendirdi.

Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, Hollanda Başbakanı Rutte ile "Gazze’deki gelişmeleri" görüştü

Mısır Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Sisi, Hollanda Başbakanı Rutte ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Gazze Şeridi’nin şahit olduğu büyük yıkımın yanı sıra bölgede insani koşulların kötüleştiğine dikkati çeken Sisi, “uluslararası tolumun derhal ateşkes sağlanması için harekete geçmesi gerektiğini” vurguladı.

Sisi görüşmede, “Akan kanın durdurulması, insani yardımların gönderilmesi ve siyasi bir çözümün sağlanabilmesi için uluslararası kararlı bir duruşa ihtiyaç var" ifadelerini kullandı.

Görüşmede ayrıca Gazze’deki yaralı Filistinlilerin tedavi edilmek üzere Mısır’a getirilmesi ve üçüncü ülke vatandaşlarının tahliyesine yönelik konular da ele alındı.

ETİKETLER
Mısır Hollanda
Sıradaki Haber
AB'den Rusya'nın nükleer denemeleri durdurmaya yönelik anlaşmadan çekilmesine tepki
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
19:35
İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 90'a çıktı
19:10
BM, Gazze'de soykırımı önlemek için ateşkes çağrısında bulundu
19:25
Bakan Fidan: AB'de Filistinlilerle dayanışma gösterilerinin engellenmesi çifte standart
19:06
Netanyahu: Gazze'nin kenar mahallelerine yaklaşıyoruz
18:56
Kırklareli'nde ormanlık alanlara girişler yasaklandı
18:41
Trabzonspor formalı çocuğun yüzüne biber gazı sıkan kişi tutuklandı
İnsani yardım taşıyan tırlar, Refah Sınır Kapısı'ndan Gazze'ye girdi
İnsani yardım taşıyan tırlar, Refah Sınır Kapısı'ndan Gazze'ye girdi
FOTO FOKUS
Karagöz: AA ve TRT'nin Filistin'de çektiği görüntüler delil olacak
Karagöz: AA ve TRT'nin Filistin'de çektiği görüntüler delil olacak
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ