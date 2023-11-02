Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, Hollanda Başbakanı Rutte ile "Gazze’deki gelişmeleri" görüştü

Mısır Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Sisi, Hollanda Başbakanı Rutte ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Gazze Şeridi’nin şahit olduğu büyük yıkımın yanı sıra bölgede insani koşulların kötüleştiğine dikkati çeken Sisi, “uluslararası tolumun derhal ateşkes sağlanması için harekete geçmesi gerektiğini” vurguladı.

Sisi görüşmede, “Akan kanın durdurulması, insani yardımların gönderilmesi ve siyasi bir çözümün sağlanabilmesi için uluslararası kararlı bir duruşa ihtiyaç var" ifadelerini kullandı.

Görüşmede ayrıca Gazze’deki yaralı Filistinlilerin tedavi edilmek üzere Mısır’a getirilmesi ve üçüncü ülke vatandaşlarının tahliyesine yönelik konular da ele alındı.