ABD ve Kanada savaş gemileri Tayvan Boğazı'ndan geçti

ABD'nin Pasifik'teki 7. Filosu'ndan yapılan açıklamada, "Arleigh Burke' sınıfı güdümlü füze taşıyan USS Rafael Peralta muhribi ile Kanada Kraliyet Donanmasına ait 'Halifax' sınıfı Ottowa firkateyninin, 1 Kasım'da Tayvan Boğazı'ndan rutin geçiş yaptığı" belirtildi.

Açık denizde seyrüsefer ve uçuş serbestisinin geçerli olduğu sulardan yapılan geçişin uluslararası hukuka uygun olduğu vurgulanan açıklamaya göre, gemiler Boğaz'a kıyısı olan ülkelerin hiçbirinin kara sularında olmayan bir koridoru kullandı.

Açıklamada, "USS Ralph Johnson ve HMCS Ottowa'nın Tayvan Boğazı'ndan geçişi, ABD'nin müttefikleri ve ortaklarıyla birlikte özgür ve açık Hint-Pasifik'e bağlılığının göstergesidir." ifadesine yer verildi.

Çin'den tepki

Çin Halk Kurtuluş Ordusunun (ÇHKO) Tayvan Boğazı'nın bulunduğu bölgeden sorumlu Doğu Cephesi Komutanlığınca yapılan açıklamada, geçişin "kamuoyuna gösteriş" amaçlı olduğu savunuldu.

Gemilerin, Çin savaş uçakları ve gemileri yasalara ve kurallara uygun olarak takibe alındığı ve izlendiği kaydedilen açıklamada, "Komutanlığa bağlı askerler daima teyakkuzdadır, ulusal egemenlik ve güvenliği, bölgesel barışı ve istikrarı kararlılıkla koruyacaktır." denildi.

Tayvan Savunma Bakanlığı ise yaptığı açıklamada, gemilerin boğazdan geçişini doğrularken Tayvan çevresindeki sularda ve hava sahasındaki durumun "normal" olduğunu bildirdi.

Geçiş, ABD ve Kanada savaş gemilerinin bu yıl Tayvan Boğazı'ndaki üçüncü seyir faaliyeti oldu.

ABD'nin USS Chung-Hoon muhribi ile Kanada'nın HMCS Montreal firkateyni 3 Haziran'da Tayvan Boğazı'ndan geçmişti.

Geçiş sırasında Çin donanmasına ait bir savaş gemisinin, Amerikan gemisinin pruvasından yaklaşarak yolu kesmek üzere manevra yapması tehlikeli yakınlaşmaya yol açmıştı.

ABD'nin "Arleigh Burke' sınıfı güdümlü füze muhribi USS Ralph Johnson, 9 Eylül'de yine HMCS Ottowa ile Tayvan Boğazı'ndan geçmişti.

Tayvan Adası'nı topraklarının parçası ve Tayvan Boğazı'nı da kara suları olarak gören Çin, ABD'nin bölgedeki askeri varlığına karşı çıkıyor. ABD donanmasının bölgedeki seyir ve keşif faaliyetleri iki ülke arasında gerginliğe sebep oluyor.