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Dünya
AA 02.11.2023 17:05

İsrail Şati Mülteci Kampı'nı bombalayacağını duyurdu

İsrail ordusu yoğun saldırılar başlatacağını belirterek, Gazze kentinin batısındaki Eş-Şati Mülteci Kampı sakinlerine “acil şekilde bölgeyi tahliye etme” çağrısında bulundu.

İsrail Şati Mülteci Kampı'nı bombalayacağını duyurdu
[İsrail'in Gazze'ye saldırılarının 21. gününde de eş-Şati Mülteci Kampı'nı bombalamıştı. | Fotoğraf: AA]

İsrail uçakları, mülteci kampına tahliye çağrısını içeren broşürler attı.

Broşürlerde, "İsrail ordusu, Şati Kampı sakinlerinden, Gazze Şeridi'nin kuzeyinden Han Yunus şehrinin batısındaki El-Mevasi’nin güneyinde bulunan bölgelere acil şekilde gitmesini talep ediyor.” ifadeleri yer aldı.

Atılan broşürlerde, İsrail ordusu, bölge sakinlerinden Gazze Şeridi’nin kuzeyini güneyine bağlayan Er-Reşid Caddesi üzerinden güneye gitmelerini istedi.

İsrail ordusunun yoğun saldırı başlatacağı kaydedilen broşürlerde, şu ifadeler kullanıldı:

"Zaman doldu. Gelecek saatlerde güçlerimiz Hamas teröristlerini ağır şekilde bombalayacak. Başka bir uyarı mesajının geleceğine dair söz vermiyoruz. Bölgeyi derhal tahliye edin."

İsrail ordusu, daha önce Gazze Şeridi’nin kuzeyindeki Filistinlilerden, Gazze kentini ve kuzey bölgelerini tahliye etmelerini istemişti.

İsrail 3 mülteci kampını vurdu
İsrail 3 mülteci kampını vurdu

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında son durum

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme” gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail, Gazze'den düzenlenen saldırılarda 315’i asker 1400'den fazla İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını duyurdu.

İsrail’e göre 31 Ekim’den bu yana Gazze Şeridi’ndeki çatışmalarda ölen asker sayısı 18’e yükselirken, Kassam Tugayları'nın elinde 242 İsrailli esir bulunuyor.

İsrail, katliamlarını sahte videolarla gizlemeye çalışıyor
İsrail, katliamlarını sahte videolarla gizlemeye çalışıyor

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığına göre, İsrail saldırılarda 3 bin 760'ı çocuk, 2 bin 326'sı kadın olmak üzere 9 bin 61 Filistinliyi öldürürken, en az 32 bin kişiyi yaraladı.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs’te İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimciler, 134 Filistinliyi öldürdü.

Yahudi yerleşimciler, Batı Şeria'da Filistinlilere ait ev ve araçlara saldırdı
Yahudi yerleşimciler, Batı Şeria'da Filistinlilere ait ev ve araçlara saldırdı

Gazze'de binlerce yaralı ile sivilin bulunduğu en büyük sağlık tesisi olan Şifa Hastanesi de İsrail ordusu tarafından hedef gösterilirken İsrail ordusu El-Ehli Baptist ve Türk-Filistin Dostluk hastanelerini vurdu, tahliyeye zorladığı Filistin Kızılayı'na bağlı Kudüs ve Endonezya hastanelerinin çevresini bombaladı.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda 49 Hizbullah mensubu ile 4 İsrail askeri öldü.

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