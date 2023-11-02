Hizbullah'ın savaşa girmeden İsrail ordusunu kuzeyde meşgul etme taktiğinin sürmesi bekleniyor

Abluka altındaki Gazze Şeridi'ni bombalamaya devam eden İsrail ordusu ile Hizbullah arasında devam eden karşılıklı saldırılarda şu ana kadar 49 Hizbullah üyesi yaşamını yitirdi.

İsrail saldırılarında biri gazeteci olmak üzere altı Lübnanlı sivil de hayatını kaybetti. İsrail tarafında ise dört asker ve bir sivil Hizbullah saldırılarında öldü.

Her ne kadar Hizbullah önceki gün "şu ana kadar 120 İsrail askerini hedef aldıkları" yönünde bir açıklama yapsa da bunlardan kaçının yarlandığı ya da öldüğü yönünde bilgi paylaşmadı.

Hizbullah'ın kayıplarının bu kadar yüksek olması ve Gazze'den gelen katliam görüntüleri örgütün üzerindeki baskıyı artırıyor. İsrail'e karşı bir direniş örgütü olarak kurulan Hizbullah'ın savaşa girerek kuzeyden bir cephe açmasını isteyenler olduğu gibi buna karşı çıkanlar da var.

Lübnanlı siyasiler de savaşın kendi ülkelerine sıçramasını önlemek için çaba sarf ettikleri yönünde açıklamalarda bulunuyor.

Hizbullah'ın savaşa girmesine karşı çıkanların en büyük endişesi böyle bir durumda Gazze halkının yaşadığı katliamın kendi başlarına da gelmesi. Hizbullah ile İsrail arasında yaşanan ve bir ay süren 2006'daki savaşı hatırlayan birçok Lübnanlı, İsrail güçlerinin sadece silahlı unsurları değil sivilleri de hedef aldığını çok iyi biliyor.

Bu savaşta İsrail birçok sivil altyapıyı da vurarak büyük çoğunluğu sivil olmak üzere bin 191 Lübnanlıyı öldürmüştü. Hizbullah'ın saldırılarında ise 121 İsrail asker ile 44 sivil yaşamını yitirmişti.

Hizbullah'ın şu ana kadar izlediği strateji, genel olarak "sınırı geçip savaşa girmeden İsrail ordusunu kuzeyde meşgul etme ve böylece tamamen Gazze'ye odaklanmasını önleyerek Hamas'ın üzerindeki baskıyı azaltma" taktiği şeklinde değerlendiriliyor.

Nasrallah'ın konuşması sokaklardaki dev ekranlarda izlenecek

Tüm bu faktörlerin gölgesinde yarın gerçekleşecek olan Hizbullah lideri Nasrallah'ın konuşması Beyrut, Baalbek ve Sur gibi şehirlerde altı ayrı noktada kurulan dev ekranlarda izlenecek. Bu şekilde Hizbullah'ın İsrail'e "tabandan güçlü bir desteğe sahip olduğu" mesajını vereceği de Lübnan'da konuşulanlar arasında.

Hamas yorum yapmaktan kaçınıyor

Hamas Uluslararası Medya sorumlusu Velid Kilani, yarınki Nasrallah konuşmasından ne bekledikleri yönündeki soruya şöyle cevap verdi:

"Siyasette beklentiler değil, gerçeklikler var. Hasan Nasrallah Bey'in ne söyleyeceğine dair tahminler çok ve birçok senaryo var. Ben şahsen ne söyleyeceğine dair bir açıklamada bulunmak istemiyorum çünkü bir bilgim yok. Kimisi durumun olduğu gibi kalacağını söylerken bazıları da olayın daha fazla tırmandırılacağını ifade ediyor. Bir kısım da bazı sürprizleri duyuracağını (Nasrallah’ın) söylüyor. Ben o yüzden bu konuda bir açıklama yapmaktan kaçınıyorum."