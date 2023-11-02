Çin Dışişleri Bakanı Vang'dan, Gazze için "vicdan ve sorumluluk" çağrısı

Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Vang, Ummanlı mevkidaşı Bedr bin Hamed el-Busaidi ile yaptığı telefon görüşmesinde, "Vicdanlı ve sorumlu hiçbir ülke, bu trajedilerin sürmesine izin veremez." dedi.

Vang, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulunun 27 Ekim'de yaptığı acil toplantıda, büyük çoğunlukla aldığı, taraflara "acil insani ateşkes" çağrısı yapan kararın, uluslararası toplumun bu konudaki güçlü sesini yansıttığını vurguladı.

Filistin sorununun kökeninde, Filistinlilere meşru ulusal haklarının tanınmamasının ve çıkarlarının korunmamasının yattığına işaret eden Vang, krizden çıkışın tek yolunun iki devletli çözümün uygulanması olduğunu belirtti.

Vang, sorunun yeniden iki devletli çözüm doğrultusuna girebilmesi için kapsamlı, etkin ve yetkin bir uluslararası barış konferansı toplanması çağrısını yineledi.

Çin'in kasımda BM Güvenlik Konseyi dönem başkanlığını devraldığını hatırlatan Vang, çatışmada gerilimin düşürülmesi, sivillerin korunması, insani durumun iyileştirilmesi ve barış sürecine dönülmesi için uzlaşma sağlamak üzere tüm taraflarla ve özellikle Arap ülkeleriyle eş güdümü güçlendireceklerini kaydetti.

Ummanlı Bakan bin Hamed de Gazze'nin ciddi insani krizle karşı karşıya bulunduğuna, ilerleyen haftalar çok sayıda Filistinlinin yaşamını yitirebileceğine dikkati çekerek, BM Güvelik Konseyinin rolünü yerine getirmesi, ateşkesle, daha ciddi bir insani krizden kaçınılmasının sağlanması gerektiğini kaydetti.

Çin'e Filistin sorunundaki yapıcı tutumu ve Arap ülkelerinin öncülük ettiği BM karar tasarısına desteği için teşekkür eden Bin Hamed, Pekin'in, BM Güvenlik Konseyinin dönem başkanı olarak krizin çözümünde önemli rol oynamasını desteklediklerini vurguladı.​​