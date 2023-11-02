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Dünya
TRT Haber 02.11.2023 16:02

İsrail 3 mülteci kampını vurdu

İsrail'in mülteci kamplarına yönelik saldırıları sürüyor. İsrail bu kez de Cibaliye, Bureyc ve El Magazi kamplarını vurdu. Bombardımanda 9 ev yerle bir oldu. Onlarca Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail yine mülteci kamplarını hedef aldı.

Daha önce iki kez bombaladığı Cibaliye ve Bureyc kamplarını vurdu. Bombalaman ve yıkılan ev enkazları, yerinden edilen Filistinlilerin barındığı Bureyc kampındaki okulların üzerine düştü. 9 ev yerle bir oldu.

İsrail, iki kampın ardından El Magazi kampını da bombaladı.

Gazze'deki üç mülteci kampında da onlarca Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında son durum

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme” gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail, Gazze'den düzenlenen saldırılarda 315'i asker 1400'den fazla İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını duyurdu.

İsrail'e göre 31 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda ölen asker sayısı 18'e yükselirken Kassam Tugayları'nın elinde 242 İsrailli esir bulunuyor.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığına göre, İsrail saldırılarda 3 bin 760'ı çocuk, 2 bin 326'sı kadın olmak üzere 9 bin 61 Filistinliyi öldürürken en az 32 bin kişiyi yaraladı.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs’te İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimciler, 134 Filistinliyi öldürdü.

Gazze'de binlerce yaralı ile sivilin bulunduğu en büyük sağlık tesisi olan Şifa Hastanesi de İsrail ordusu tarafından hedef gösterilirken İsrail ordusu El-Ehli Baptist ve Türk-Filistin Dostluk hastanelerini vurdu, tahliyeye zorladığı Filistin Kızılayına bağlı Kudüs ve Endonezya hastanelerinin çevresini bombaladı.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda 49 Hizbullah mensubu ile 4 İsrail askeri öldü.

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