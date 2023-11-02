TRT Arabi, İsrail'in denizden de saldırdığı Şati Kampı'nı görüntüledi

İsrail'in Gazze'ye yönelik sınır tanımaz katliamı sürüyor.
Hedef gözetmeksizin saldıran İsrail'in yönü mülteci kamplarına döndü. O bölgelere saldırıları yoğunlaştırdı.
TRT Arabi Muhabiri Sami Barhoum bir ilke imza attı, yoğun çatışmaların yaşandığı Gazze sahilindeki El Şatı Mülteci kampına girdi.
İsrail'in denizden çıkarma hazırlığında olduğu belirtilen o sıcak bölgedeki gelişmeleri TRT Arabi Muhabiri aktardı.
İsrail'in denizden çıkarma hazırlığında olduğu bölgedeki son durumu TRT Arabi Muhabiri Sami Barhoum anlattı. pic.twitter.com/QZspO6ITHe— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) November 2, 2023