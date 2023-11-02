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Dünya
TRT Haber 02.11.2023 15:31

TRT Arabi, İsrail'in denizden de saldırdığı Şati Kampı'nı görüntüledi

İsrail'in Gazze'ye yönelik katliamı sürerken, TRT Arabi Muhabiri Sami Barhoum yoğun çatışmaların yaşandığı Gazze sahilindeki El Şatı Mülteci kampına girdi ve İsrail'in denizden de saldırdığı sıcak bölgeyi görüntüledi.

TRT Arabi, İsrail'in denizden de saldırdığı Şati Kampı'nı görüntüledi

İsrail'in Gazze'ye yönelik sınır tanımaz katliamı sürüyor.

Hedef gözetmeksizin saldıran İsrail'in yönü mülteci kamplarına döndü. O bölgelere saldırıları yoğunlaştırdı.

İsrail, Gazze'deki mülteci kamplarını hedef aldı
İsrail, Gazze'deki mülteci kamplarını hedef aldı

TRT Arabi Muhabiri Sami Barhoum bir ilke imza attı, yoğun çatışmaların yaşandığı Gazze sahilindeki El Şatı Mülteci kampına girdi.

İsrail'in denizden çıkarma hazırlığında olduğu belirtilen o sıcak bölgedeki gelişmeleri TRT Arabi Muhabiri aktardı.

 

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