Karadan işgalde İsrail'i askeri risk ve dezavantajlar bekliyor

İsrail, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında karadan işgal aşamasına geçti.

'Hamas'ı yok etmek' gerekçesiyle abluka altındaki bölgeye saldırıların boyutunu genişleten İsrail ordusu, bu sürecin henüz başında kayıplar vermeye başladı.

31 Ekim'den bu yana 17 İsrail askeri öldü

Kara işgalinde ölen İsrail askeri sayısı, son olarak yaralanan 2 askerin de hayatını kaybetmesiyle 17'ye yükseldi.

31 Ekim'de askerlerin Gazze'deki Selahaddin Caddesi'nde ilerlemeye çalıştığı ancak meskun alanlara giremediği ortaya çıktı.

Birçok İsrail askeri aracı imha edildi

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, birçok İsrail aracını hedef aldı, araçlar Yasin 105 tanksavar roketiyle imha edildi.

Ordunun bu alanlarda çatışacak olması İsrail adına bir endişe kaynağı. ABD, İsrail'e danışmanlık için komutanlarını gönderdi.

Çatışmalar Hamas'ın en iyi bildiği alanlarda gerçekleşecek

Tablo, Gazze Şeridi'ne yönelik karadan işgalin soru işaretleriyle dolu bir süreç olacağını gösteriyor, başarı ihtimalini tartışmalı hale getiriyor. Olası çarpışmalar, İsrail ordusu için şu ana kadar belki de en büyük sınama olacak.

Birlikler, yoğun nüfuslu yerleşim alanlarında Hamas ile karşı karşıya gelecek. Çatışmalar dar sokaklarda, sınırlı hareket imkanıyla ve Hamas'ın en iyi bildiği alanlarda gerçekleşecek.

Hamas, 2006'dan beri Gazze'yi saldırıya karşı hazır tutuyor

İsrail ordusunun önündeki bir başka engel ise tüneller. Yerin metrelerce altındaki dev tüneller, Hamas'ın stratejisinde hayati öneme sahip. 'Yeraltı şehri'nde 2006'dan itibaren yapılan hazırlık tam olarak bilinmiyor.

Uzmanların değerlendirmesi, kara saldırısının ilerleyen aşamalarında İsrail'in büyük kayıplar vereceği yönünde. Üstelik kentlerdeki savaşlarda farklı orduların başarısızlıkları da hala hafızalarda.