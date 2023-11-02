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Dünya
TRT Haber 02.11.2023 15:08

İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail şiddeti artıyor

İsrail'in saldırıları sebebiyle, işgal altındaki Batı Şeria'da da tansiyon yüksek. Bölgede 7 Ekim'den bu yana öldürülen Filistinlilerin sayısı 133'e yükseldi. İsrail askerleri, Batı Şeria'nın çeşitli kentlerinde yine baskınlar düzenledi, gerçek mermi ve zehirli gaz kullandı. Sivil işgalciler, Nablus'ta Filistinlilere ait ev ile araçlara saldırdı.

İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail şiddeti artıyor
[Fotograf: AA]

Gazze'de katliam yapan İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria'daki şiddeti de bitmiyor.

İsrail askerleri, Ramallah'taki Tayra Mahallesi'ne baskın düzenledi.

Baskına engel olmak isteyen gençlere gerçek mermi, zehirli gaz ve ses bombaları ile saldırdı.

İsrail güçleri, karşılaştıkları direnişin ardından bölgeden ayrılmak zorunda kaldı. Askerler bu sırada evlere gerçek mermilerle ateş açtı.

İsrail askerleri, el-Celzun Mülteci Kampı'na da saldırdı. 

İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli kentlerinde düzenlediği baskınlarda 2'si çocuk 3 Filistinli daha can verdi.

İsrail güçlerinin, Batı Şeria'nın El Bireh kentinde düzenlediği baskında bir kişi yaralandı | Fotoğraf: AA[ İsrail güçlerinin, Batı Şeria'nın El Bireh kentinde düzenlediği baskında bir kişi yaralandı | Fotoğraf: AA]

Yaralı sayısı 2 bini buldu

7 Ekim'den bu yana Batı Şeria'daki saldırılarda öldürülen Filistinlilerin sayısı 133'e yükseldi, 2 bin kişi de yaralandı.

İsrail ordusu Batı Şeria'nın birçok şehrinde de geniş çaplı tutuklamalara başladı. Gece boyunca çeşitli mahallelere baskın düzenlendi.

Batı Şeria'da sivil Yahudi işgalcilerin saldırıları sürüyor
Batı Şeria'da sivil Yahudi işgalcilerin saldırıları sürüyor

İsrail ordusunun Nablus ve El Halil kentlerinde düzenlediği gece baskınları kameralara yansıdı.

Kısa süre önce serbest kalmış bazı Filistinliler de hedef alındı.

İnsan hakları örgütleri, İsrail’in Filistinlilere karşı gözaltı ve tutuklamalarla ağır insan hakları ihlallerinde bulunduğuna dikkati çekiyor.

7 Ekim'den bu yana Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te gözaltına alınanların sayısı 2 bine yaklaştı.

Sivil işgalcilerden skandal çağrı

Fanatik Yahudi sivil işgalciler de bölgedeki şiddeti körüklüyor.

Sivil işgalciler, Batı Şeria için de skandal bir çağrı yaptı. Kuzeydeki sivil işgalcilerin yetkilisi Yossi Dagan, İsrail ordusunun, Gazze'ye olduğu gibi Batı Şeria'ya da saldırması çağrısında bulundu; "Hamas ve El Fetih hedef alınmalı. Herkes derhal harekete geçmeli." dedi.

Sivil işgalciler, Batı Şeria'nın kuzeyindeki Deir Sharaf köyündeki Filistinlilere ait dükkanları ateşe verdi.

Nablus'ta kasabaya baskın

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, Batı Şeria'da düzenlenen silahlı saldırıda bir İsrail askerinin öldürülmesinin ardından sivil Yahudi işgalciler, Nablus kentinin batısındaki Cit kasabasına baskın düzenledi.

Filistinlilere ait ev ve araçlara saldıran yerleşimciler, tarım arazilerini de ateşe verdi.

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