Çok Bulutlu 19.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
TRT Haber 02.11.2023 15:07

İsrail, katliamlarını sahte videolarla gizlemeye çalışıyor

2000 yılında 11 yaşındaki Muhammed'i katlettiler, videonun sahte olduğunu öne sürdüler. Dünyanın gözü önünde Filistin'e ölüm yağdıran İsrail, bir yandan da katliamını gizlemek istiyor.İsrail'in yıllardır izlediği bu 'yalan haber' stratejisi, İsrail savunma politikasında "hasbara" kavramı ile ifade ediliyor.

İsrail, dünyanın gözü önünde Gazze'de katliam yapıyor. Daha sonra katliamını gizlemek için sahte videolar hazırlayıp servis ediyor.

Bunun son örneği Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesi saldırısında yaşandı.

İsrail, sahte görüntüler ile saldırıyı Hamas yapmış gibi göstermeye çalıştı.

İletişim Başkanlığı gerçeği kanutlarıyla ispat etti

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, bu algı oyununu anında ifşa etti, saldırıyı İsrail'in yaptığı gerçeğini görselleriyle kanıtladı.

 

Sonraki günlerde Amerikan Gazetesi New York Times da yaptığı araştırma ile İsrail'in iddiasını yalanladı.

Katledilen bebeklerle alay ediyorlar

İsrail'de benzer bir kampanya sosyal medyada da yürütülüyor.

TikTok, Instagram gibi paylaşım sitelerinde Filistinlilerin öldürüldüğü görüntülerle dalga geçiliyor. Daha da ileri giden bazı kullanıcılar sahte videolar hazırlayıp gerçek katliamları tiyatroymuş gibi gösteriyor. Bu videolarda katledilen bebeklerle dalga geçiliyor.

İsrail askerleri de bu videoları hesaplarından paylaşıyor.

İsrail'in bu yalan haber yayma stratejisi elbetteki yeni değil. Bunun en çarpıcı örneği 30 Eylül 2000 tarihinde İkinci İntifada günlerinde yaşandı.

İsrail 11 yaşındaki Muhammed'in öldürülmesini 'sahte haber' diye paylaştı

İsrail, 11 yaşındaki Muhammed ed-Durra'yı babasının kucağında şehit etti. Görüntüler dünya çapında infial yarattı.

İsrail, gelen tepkiler üzerine bu görüntülerin bile sahte olduğu iddiasını yaymaya başladı. "Pallywood" adlı bir belgeselde sahte görüntüler ile katliamın gerçek olmadığını savundu. Ancak 2014 yılında İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu bile bu katliamı yaptıklarını itiraf etmek zorunda kaldı.

Bu algı operasyonu, İsrail'in geleneksel dezenformasyon politikalarının bir parçası...

İsrail'in 'hasbara' politikası

İsrail, katliamlarına ait kanıtları yalan haberlerle itibarsızlaştırmak istiyor. Tam bu noktada İsrail'in savunma politikaları içerisinde yer alan "hasbara" kavramı dikkati çekiyor.

Bir tür 'İsrail yanlısı propaganda' anlamına gelen hasbara, yalan haber stratejilerini içeriyor. Bu stratejinin bir parçası olarak İsrail televizyonlarında Filistinlilerin katledildiği videolar inceleniyor. Bu programlarda Filistinlilerin öldürüldüğü görüntüler için “kan daha koyu renk olur” gibi ifadeler kullanılıyor.

Öyle ki bazı programlarda şehit edilen Muhammed ed-Durra için "aslında ölmedi" şeklinde yalanlar bile dile getiriliyor. 

ETİKETLER
İsrail Filistin Devleti Filistin - İsrail Çatışması İletişim Başkanlığı
Sıradaki Haber
İsrail ordusu, Lübnan sınırında tanksavar füzelerini vurduğunu duyurdu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
16:32
İsrail'e askeri malzeme satan şirketin Londra'daki merkezi boyalarla protesto edildi
16:30
Kastamonu'da Roma dönemine ait mezar taşı bulundu
16:29
Kayseri'de trafik kazasında 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı
16:34
İstanbul'da 512 düzensiz göçmen yakalandı
16:21
Somali Başbakanı: Hamas, bir kurtuluş hareketidir
16:19
Polat çiftine ait 14 araç emniyete götürüldü
Gazze'den bir fotoğrafın hikayesi
Gazze'den bir fotoğrafın hikayesi
FOTO FOKUS
İsrail Cibaliye ve Bureyc mülteci kamplarını vurdu
İsrail Cibaliye ve Bureyc mülteci kamplarını vurdu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ