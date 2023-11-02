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Dünya
TRT Haber 02.11.2023 14:49

İsrail Miras Bakanı'ndan skandal paylaşım: Toprakları İsrail askerlerine tahsis edeceğiz

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne saldırılarına tepkiler devam ederken, İsrail Miras Bakanı Amichay Eliyahu'dan skandal bir paylaşım geldi. Eliyahu, Gazze'nin topraklarını İsrail askerlerine tahsis edeceklerini ifade etti. "Gazze'de her şeyi uçur, dümdüz et" sözleriyle İsrailli askerlere seslendi.

İsrail Miras Bakanı'ndan skandal paylaşım: Toprakları İsrail askerlerine tahsis edeceğiz

İsrail 7 Ekim'den beri Gazze'de kadın çocuk demeden binlerce kişiyi katletti. Tepkilere rağmen saldırılarını durdurmadı.

İsrail Miras Bakanı Amichay Eliyahu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda,
"Gazze Şeridi'nin kuzeyi her zamankinden daha güzel" mesajını paylaştı.

Eliyahu, skandal ifadelerini sürdürdü. "Her şeyi sadece göz zevki için havaya uçur ve her şeyi dümdüz et" ifadeleriyle saldırıları gerçekleştiren İsrailli askerlere seslendi.

"Sonrası hakkında konuşmamız gerekiyor" diyen İsrail Miras Bakanı, ülkesinin saldırıları sonrası planını da açıkladı.

"Toprakları, yıllardır Gazze için savaşan herkese ve Gush Katif'ten tahliye edilenlere tahsis edeceğiz" ifadesini kullandı.

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