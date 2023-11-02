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Dünya
AA 02.11.2023 14:41

Avustralya Başbakanı Albanese: Her Filistinlinin hayatı, her İsraillinin hayatı gibi önemli

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese​​​​​​​, sivillerin korunması için her türlü çabanın gösterilmesi gerektiğini belirterek, "Her Filistinlinin hayatı, her İsraillinin hayatı gibi önemlidir." dedi.

Avustralya Başbakanı Albanese: Her Filistinlinin hayatı, her İsraillinin hayatı gibi önemli
[Fotograf: AP]

ABC News'in haberine göre, Melbourne şehrinde düzenlenen konferansta konuşan Albanese,Gazze'de sivil ölümlerin artmasından duyduğu endişeyi dile getirerek, sivillerin korunması için her türlü çabanın gösterilmesi gerektiğini vurguladı.

"Her Filistinlinin hayatı, her İsraillinin hayatı gibi önemlidir." ifadesini kullanan Albanese, İsrail'in Gazze'deki Cibaliye Mülteci Kampı'na yönelik saldırısının "büyük endişeye yol açtığına" işaret etti.

Albanese, Gazze'de aile üyeleri öldürülen Avustralya vatandaşlarıyla bir araya geldiğini belirterek, görüştüğü bu kişilerin federal hükümetten "İsrailli can kayıpları, rehineler ve onların ailelerinin haklarının arandığı gibi kendileri için de aynısının yapılmasını istediğini" söyledi.

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