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Kültür-Sanat
AA 13.05.2024 13:47

Halfeti yerli turistlerin uğrak yeri oldu

Güneydoğu bozkırının ortasında yer alan ve Birecik Baraj Gölü sayesinde sahil kenti görünümüne sahip Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesi, özellikle hafta sonu tatili gibi dönemlerde bölge halkının ilgisini çekiyor.

Halfeti yerli turistlerin uğrak yeri oldu
[Fotograf: AA]

Bir bölümü Fırat Nehri üzerine kurulan Birecik Baraj gölü altında kalan, sakin ve huzur veren özelliğiyle Cittaslow Uluslararası Koordinasyon Komitesi'nin 2013 yılında "sakin şehir" ağına dahil ettiği Halfeti, yerli turistlerin uğrak yerleri arasında yer alıyor.

Tarihi taş evleri ve doğal güzellikleriyle Güneydoğu'nun "saklı cenneti" olarak da nitelendirilen ilçe, yoğun turizm sezonu yaşıyor.

Sahil kenti görünümüne sahip ilçeye gelen vatandaşlar, Fırat Nehri kenarında yürüyüş yaparak ya da tekne turlarıyla batık kenti, Ulu Cami, Savaşan Mahallesi ve Rumkale'yi görme fırsatı buluyor.

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