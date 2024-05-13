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Dünya
TRT Haber 13.05.2024 13:53

Alman Bild gazetesi, İsrail'i protesto eden akademisyenleri hedef gösterdi

Alman Bild gazetesi, İsrail'i protesto eden öğrencilere polis müdahalesini kınayan akademisyenleri hedef gösterdi. Gazete bildiri yayımlayan akademisyenleri fotoğraflarıyla teşhir etti. Gazetenin tam sayfa haberine tepki yağdı.

Almanya'nın önde gelen gazetelerinden Bild, Berlin'deki üniversitelerde İsrail'i protesto eden öğrencilere sahip çıkan akademisyenleri hedef gösterdi.

Gazete haberinde "Üniversite failleri" başlığını kullandı. Berlin'deki üniversitelerde İsrail nefreti olduğunu savundu.

Geçen hafta Freie Üniversitesi kampüsünde çadır kuran öğrenciler İsrail'in Gazze'ye saldırılarını protesto etmiş, polis de göstericilere müdahalede bulunmuştu.

Olay üzerine, üniversitedeki akademisyenler bir bildiri yayımlayarak polisin orantısız müdahalesini eleştirdi.

Üniversite yönetimi yazılı açıklamayla gazeteye tepki gösterdi

Akademisyenlerin tepkisi Bild gazetesine "fişleme" olarak yansıdı.

"Bu öğretim üyeleri Yahudi karşıtı gösteriler için açık bir mektuba imza attı" başlığıyla
akademisyenleri fotoğraflarıyla hedef gösterdi.

Bild gazetesinin haberine tepki yağdı. Üniversite yönetimi yazılı açıklamayla gazeteye tepki gösterdi.

"Bild gazetesinin üniversitemizdeki bazı bilim insanlarına iftira atmasını şiddetle kınıyoruz. Biz medya yasası kapsamında atılacak adımları inceliyoruz." ifadeleri kullanıldı. 

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