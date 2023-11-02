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Dünya
AA 02.11.2023 16:44

İran: Gazze savaşının genel komutasını ABD üstlenmiştir

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in Yüksek Askeri Danışmanı Yahya Rahim Safevi, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını ABD hükümetinin komuta ettiğini söyledi.

İran: Gazze savaşının genel komutasını ABD üstlenmiştir
[Fotograf: Reuters]

İran resmi ajansı IRNA'ya göre Safevi, Pekin'de Çinli üst düzey askeri yetkililerle bir araya geldi.

İki ülke askeri ilişkilerinin ve bölgesel konuların görüşüldüğü toplantıda Safevi, İsrail'in Gazze'ye saldırılarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Safevi, "Gazze savaşının genel komutasını ABD üstlenmiştir, Siyonist rejim uygulayıcısıdır." ifadelerini kullandı.

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Filistinlilerin topraklarını savunmalarının meşru bir hareket olduğunu vurgulayan Safevi, İsrail'in soykırım suçu işlediğine işaret ederek, savaşın bir an önce durdurulması ve Gazze'ye insani yardımın ivedilikle ulaştırılması gerektiğini kaydetti.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında son durum

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme” gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

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İsrail, Gazze'den düzenlenen saldırılarda 315’i asker 1400'den fazla İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını duyurdu.

İsrail’e göre 31 Ekim’den bu yana Gazze Şeridi’ndeki çatışmalarda ölen asker sayısı 18’e yükselirken, Kassam Tugayları'nın elinde 242 İsrailli esir bulunuyor.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığına göre, İsrail saldırılarda 3 bin 760'ı çocuk, 2 bin 326'sı kadın olmak üzere 9 bin 61 Filistinliyi öldürürken, en az 32 bin kişiyi yaraladı.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs’te İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimciler, 134 Filistinliyi öldürdü.

Gazze'de binlerce yaralı ile sivilin bulunduğu en büyük sağlık tesisi olan Şifa Hastanesi de İsrail ordusu tarafından hedef gösterilirken İsrail ordusu El-Ehli Baptist ve Türk-Filistin Dostluk hastanelerini vurdu, tahliyeye zorladığı Filistin Kızılayına bağlı Kudüs ve Endonezya hastanelerinin çevresini bombaladı.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda 49 Hizbullah mensubu ile 4 İsrail askeri öldü.

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