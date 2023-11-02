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AA
HABER GİRİŞ
02.11.2023 17:14
, 02.11.2023 17:16
SON GÜNCELLEME
02.11.2023 17:16
İnsani yardım taşıyan tırlar, Refah Sınır Kapısı'ndan Gazze'ye girdi
İnsani yardım taşıyan tırlar, haftalardır İsrail saldırıları altındaki Gazze'ye Refah Sınır Kapısı'ndan girdi.
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