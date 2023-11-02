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Dünya
AA 02.11.2023 17:14

İnsani yardım taşıyan tırlar, Refah Sınır Kapısı'ndan Gazze'ye girdi

İnsani yardım taşıyan tırlar, haftalardır İsrail saldırıları altındaki Gazze'ye Refah Sınır Kapısı'ndan girdi.

İnsani yardım taşıyan tırlar, Refah Sınır Kapısı'ndan Gazze'ye girdi

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