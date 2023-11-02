AB'den Rusya'nın nükleer denemeleri durdurmaya yönelik anlaşmadan çekilmesine tepki

AB Konseyinden yapılan yazılı açıklamada, iptalin, "Rusya'nın Ukrayna'daki savaş sürecinde birçok kez başvurduğu nükleer söylemin üstüne alınan bir karar" olduğu vurgulandı.

"AB bu karardan derin üzüntü duyuyor" denilen açıklamada, tüm AB üyesi ülkelerin CTBT'yi onayladığı hatırlatıldı.

Açıklamada Rusya'ya CTBT'nin amaç ve hedeflerine saygı gösterme çağrısı yapıldı.

Putin, imzaladığı kararla Rusya'nın CTBT'ye verdiği onayı geri çekmişti.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, 20 Ekim'de yaptığı açıklamada, ABD'nin antlaşmayı hiçbir zaman onaylamadığını, Rusya'nın antlaşmaya yönelik onayını geri çekmesiyle durumun dengeleneceğini söylemişti.

Nükleer silah denemelerini durdurmaya yönelik CTBT, Rusya tarafından 1996'da New York'ta imzalanmıştı.