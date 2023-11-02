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Dünya
AA 02.11.2023 19:08

BM, Gazze'de soykırımı önlemek için ateşkes çağrısında bulundu

BM raportörleri, Gazze'de soykırımı ve insani felaketi önlemek için ateşkes çağrısında bulundu.

BM, Gazze'de soykırımı önlemek için ateşkes çağrısında bulundu

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