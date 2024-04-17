Az Bulutlu 26.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 17.04.2024 16:15

TRT Arapça kameramanı Şehade: Gerçekleri aktarmaya devam edeceğim

srail ordusunun Gazze Şeridi'nin orta kesimlerinde bulunan Nusayrat Mülteci Kampı'ndaki saldırısında yaralanarak sağ bacağı kopan TRT Arapça kameramanı Sami Şehade'nin Deyr el-Belah kentindeki Aksa Şehitleri Hastanesi'nde tedavisi sürüyor. Şehade, ''Gerçekleri aktarmaya devam edeceğim ve daha güçlü bir şekilde geri döneceğim'' dedi.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin orta kesimlerinde bulunan Nusayrat Mülteci Kampı'ndaki saldırısında yaralanarak sağ bacağı kopan TRT Arapça kameramanı Sami Şehade'nin Deyr el-Belah'taki Aksa Şehitleri Hastanesi'nde tedavisi sürüyor.

Ameliyatla bacağı ampute edilen Şahade açıklamada bulundu.

İsrail'in TRT ekibine saldırısına tepki yağdı
İsrail'in TRT ekibine saldırısına tepki yağdı

"Gazeteci de bir insandır"

"Her şeye rağmen işimize ve gerçekleri aktarmaya devam edeceğiz ve daha güçlü bir şekilde geri döneceğim. Umarın son vurulan gazeteci ben olurum çünkü İsrail şu ana kadar 140 gazeteciyi öldürdü." diyen Şahade, dünya kamuoyu ve Uluslararası Gazetecileri Korumaya Yönelik Sendikalara seslendi:

"Böyle olaylarda rol almalarını istiyoruz, neredeler? Umarım büyük bir rol alırlar ve gazetecilerin dökülen kanları bir son bulur artık. Çünkü gazeteci de bir insandır. İsrail'in ısrarla gazetecileri hedef almaktaki amacı gazetecilerin gerçekleri aktarması. Ama her şeye rağmen biz Gazze'de iradeye ve kararlılığa sahibiz çünkü bu bizim davamız ve biz bu yurdun evlatları olarak bu davaya sahip çıkmaktayız."

"Tedavim Türkiye'de devam edecek"

"Kara bulutlar üzerimizden gidene kadar biz mücadele etmeye devam edeceğiz." açıklamasını yapan Şahade, "İnşallah bu savaş tez zamanda biter, tedavim Türkiye'de devam edecek ve inşallah protez bacak takılacak ve ardından Gazze'ye dönüp kaldığım yerden görevime devam edeceğim." dedi.

ETİKETLER
Filistin - İsrail Çatışması Gazze İsrail TRT
Sıradaki Haber
Rusya: Rus Barış Gücü birlikleri Karabağ'dan çıkmaya başladı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
16:25
Bakan Fidan Hamas Siyasi Büro Şefi Haniye ile görüştü
16:23
Türkiye, Filistin'in BM'de tam üyeliğini destekliyor
16:18
BM'den Batı Şeria, Doğu Kudüs ve Gazze için 2,8 milyar dolarlık yardım çağrısı
16:17
Netanyahu, İran'a ilişkin "kendi kararlarını alacaklarını" söyledi
16:06
İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyine yönelik saldırılarını artırdı
15:54
Nevşehir'de zehir tacirlerine operasyon: 57 gözaltı
Antalya'da Hıdırlık Kulesi kazılarında sütunlu yapı gün yüzüne çıkarıldı
Antalya'da Hıdırlık Kulesi kazılarında sütunlu yapı gün yüzüne çıkarıldı
FOTO FOKUS
9. İyilik Gemisi Gazze yolunda
9. İyilik Gemisi Gazze yolunda
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ