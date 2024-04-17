TRT Arapça kameramanı Şehade: Gerçekleri aktarmaya devam edeceğim

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin orta kesimlerinde bulunan Nusayrat Mülteci Kampı'ndaki saldırısında yaralanarak sağ bacağı kopan TRT Arapça kameramanı Sami Şehade'nin Deyr el-Belah'taki Aksa Şehitleri Hastanesi'nde tedavisi sürüyor.

Ameliyatla bacağı ampute edilen Şahade açıklamada bulundu.

"Gazeteci de bir insandır"

"Her şeye rağmen işimize ve gerçekleri aktarmaya devam edeceğiz ve daha güçlü bir şekilde geri döneceğim. Umarın son vurulan gazeteci ben olurum çünkü İsrail şu ana kadar 140 gazeteciyi öldürdü." diyen Şahade, dünya kamuoyu ve Uluslararası Gazetecileri Korumaya Yönelik Sendikalara seslendi:

"Böyle olaylarda rol almalarını istiyoruz, neredeler? Umarım büyük bir rol alırlar ve gazetecilerin dökülen kanları bir son bulur artık. Çünkü gazeteci de bir insandır. İsrail'in ısrarla gazetecileri hedef almaktaki amacı gazetecilerin gerçekleri aktarması. Ama her şeye rağmen biz Gazze'de iradeye ve kararlılığa sahibiz çünkü bu bizim davamız ve biz bu yurdun evlatları olarak bu davaya sahip çıkmaktayız."

"Tedavim Türkiye'de devam edecek"

"Kara bulutlar üzerimizden gidene kadar biz mücadele etmeye devam edeceğiz." açıklamasını yapan Şahade, "İnşallah bu savaş tez zamanda biter, tedavim Türkiye'de devam edecek ve inşallah protez bacak takılacak ve ardından Gazze'ye dönüp kaldığım yerden görevime devam edeceğim." dedi.