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Dünya
AA 17.04.2024 13:48

Rusya bir Estonyalı diplomatın sınır dışı edilmesine karar verdi

Rusya Dışişleri Bakanlığı, mütekabiliyet ilkesi gereği bir Estonyalı diplomatın sınır dışı edilmesine karar verildiğini açıkladı.

Rusya bir Estonyalı diplomatın sınır dışı edilmesine karar verdi

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Estonya'nın Moskova Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Jana Vanamolder Bakanlığa çağrıldı.

Rusya'nın Tallin Büyükelçiliğinde görevli bir diplomatın 19 Mart'ta hiçbir gerekçe gösterilmeden 'istenmeye kişi' ilan edildiği hatırlatılan açıklamada, bu durumun şiddetli şekilde protesto edildiği vurgulandı.

Açıklamada, "Mütekabiliyet ilkesine dayanarak Moskova'daki Estonya Büyükelçiliğinde görevli bir diplomatik çalışanın Rusya'dan sınır dışı edileceği Vanamolder'e bildirildi. Estonya tarafına, düşmanca faaliyetlerine her zaman uygun bir cevap verileceği bilgisi verildi." ifadeleri kullanıldı.

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