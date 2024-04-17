Rusya bir Estonyalı diplomatın sınır dışı edilmesine karar verdi

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Estonya'nın Moskova Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Jana Vanamolder Bakanlığa çağrıldı.

Rusya'nın Tallin Büyükelçiliğinde görevli bir diplomatın 19 Mart'ta hiçbir gerekçe gösterilmeden 'istenmeye kişi' ilan edildiği hatırlatılan açıklamada, bu durumun şiddetli şekilde protesto edildiği vurgulandı.

Açıklamada, "Mütekabiliyet ilkesine dayanarak Moskova'daki Estonya Büyükelçiliğinde görevli bir diplomatik çalışanın Rusya'dan sınır dışı edileceği Vanamolder'e bildirildi. Estonya tarafına, düşmanca faaliyetlerine her zaman uygun bir cevap verileceği bilgisi verildi." ifadeleri kullanıldı.