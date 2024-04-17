Danimarka Bağdat Büyükelçiliğini kapatıyor

Danimarka Dışişleri Bakanlığı, Bağdat Büyükelçiliğinin durumuna ilişkin internet sitesinden açıklama yaptı.
Açıklamada, Danimarka'nın, NATO'nun Irak'taki Eğitim ve Danışmanlık Misyonuna (NMI) katkıda bulunmak amacıyla 2020'de Bağdat'ta açtığı büyükelçiliğin görev süresinin sona erdiği ancak Kopenhag'ın NMI'ya az sayıda personelle katkı sunmaya devam edeceği belirtildi.
Danimarka ordu personelinin büyük kısmının Irak'tan çekilmesiyle Bağdat Büyükelçiliğinin görev alanının daraldığı kaydedilen açıklamada, "Dolayısıyla Danimarka hükümeti, büyükelçiliğini 31 Mayıs 2024 itibarıyla kapatma kararı almıştır." ifadesi kullanıldı.